Mali : question de droit : la gestion de l’administration du personnel le code du travail explique.

Le code du travail a examiné le rôle du directeur. En effet, l’administration du personnel est une fonction rattachée à la DRH ou à la direction financière. Les personnes du service administration du personnel ont les titres de fonctions suivantes, assistant ressources humaines, comptable paie, gestionnaire traitement et salaires, gestionnaire administratif du personnel, responsable paie et administration du personnel. L’administration du personnel est la partie de l’administration qui s’occupe des personnes au travail et de leurs relations au sein d’une organisation. Elle fait référence à l’ensemble des interactions d’une organisation avec ses ressources humaines, depuis l’activité de recrutement jusqu’au processus de retraite.

Quel est le rôle d’un directeur ? Le directeur s’occupe de réunir et de manager les moyens techniques, financiers et humains de l’entreprise, afin d’atteindre les buts fixés, le développement de l’image de l’entreprise fait également partie de ses fonctions. gestion administrative du personnel, un ensemble d’opérations nécessaires à l’établissement de la paie , une fonction centrale, un contexte particulier , un domaine relativement vaste, Cette fonction traite diverses problématiques, chacune indispensable à la vie de l’entreprise, elle a pour fonction d’effectuer des tâches indirectement rattachées à la mission première d’une organisation, mais qui participe à son fonctionnement et contribue à en assurer le succès.

Quels sont les éléments de la gestion du personnel ?

La gestion du personnel est un processus multidimensionnel touchant à plusieurs aspects de la vie des salariés au sein de l’entreprise, elle regroupe 4 missions fondamentales qui sont, la gestion des postes, l’administration du personnel, la communication et la mise en place d’un cadre de travail idéal.

Quel est le rôle de la gestion du personnel ? La gestion du personnel consiste à administrer ce quotidien de manière efficace, payer, administrer, répondre aux obligations légales. Ce travail fait partie intégrante de la gestion des ressources humaines,

Qui gère le personnel ?

le chef du personnel appelé aussi responsable du personnel ou responsable de l’administration RH exécute et coordonne la stratégie des ressources humaines mise en place par le directeur des ressources humaines (DRH), elle couvre notamment, le respect et le suivi de la législation (code du travail, convention collective, lois et réglementations en vigueur) la gestion des contrats de travail, le calcul et la gestion des salaires et cotisations, la gestion des absences (congés payés, arrêts, …)

les études et analyses comme le coût de l’absentéisme, le coût de la maladie, l’impact d’une modification de la législation , gérer un personnel demande une grande discipline et une attention particulière quant aux constantes évolutions de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise (réforme d’une loi, changement de la politique interne à l’entreprise, …), en plus de ces différentes contraintes, il faut noter que la gestion administrative du personnel s’occupe de minimiser les coûts tout en trouvant le meilleur équilibre au niveau des effectifs, Il s’agit là d’un véritable travail d’expertise qui impose une très bonne connaissance de la législation, des ressources humaines et dans son ensemble, de la politique menée par l’entreprise, mais quelle distinction peut-on faire avec la gestion des ressources humaines au sens large, trop souvent dans le langage courant, on confond la gestion des ressources humaines avec l’administration du personnel, Il s’agit en fait de deux notions distinctes qui ne renvoient pas aux mêmes champs d’action, la gestion des ressources Humaines désigne un travail de mise en œuvre des méthodes pour favoriser l’écoute, la communication et la prise en compte des aspirations du personnel. Ce processus a pour objectif d’améliorer le bien-être des salariés et la productivité de l’entreprise dans son ensemble. L’administration du personnel renvoie quant à elle à l’ensemble des tâches administratives nécessaire à la gestion des Ressources Humaines. Ainsi, on peut affirmer que la gestion administrative du personnel est un moyen, la « bonne » gestion des ressources humaines, une finalité. Pour remédier à ces différentes problématiques, il existe des logiciels RH dont l’objectif premier est d’alléger les services RH de ces tâches indispensables mais chronophages, une solution adaptée à vos enjeux et vos processus peut vous aider dans votre problématique d’administration du personnel.

C’est une fonction d’expertise qui requiert une très bonne connaissance de l’ensemble des ressources humaines, du droit du travail et des usages de l’entreprise.

