Ministère de la justice et des droits de l’Homme : Le département se dote de 15 véhicules pour un coût de plus de 400 millions de FCFA

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a remis les clés de 15 véhicules à certains services de son département. Le coût de ces véhicules s’élève à environ 420 millions de FCFA. La cérémonie de remise a eu lieu, le vendredi 20 août 2021 à la Cité administrative de Bamako. Selon le ministre Kassogué, ces véhicules permettront de renforcer les capacités d’intervention des différentes structures bénéficiaires.

Après avoir remis officiellement les clés des véhicules aux bénéficiaires, le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a accordé une interview à la presse. «Je suis très heureux d’organiser cette cérémonie de remise de véhicules à certaines structures du ministère de la justice et des droits de l’Homme. Conformément à la volonté des plus hautes autorités, le ministère de la justice a été doté d’une loi de programmation et d’orientation du secteur de la justice qui vise à renforcer le personnel, les moyens du département pour lui permettre de mieux accomplir les différentes missions qui lui sont dévolues. C’est dans ce cadre que sur le budget national, nous avons acquis une quinzaine de véhicules qui vont venir renforcer les moyens de nos différentes structures », a souligné le ministre.

Avant d’ajouter que ces véhicules sont destinés aux directions centrales comme la DNAJS, la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée (DNAPES), la Direction Nationale de l’Administration Judiciaires (DNAJ), l’inspection des services judiciaires, le cabinet du ministère de la justice, les cours d’appel de Mopti, de Kayes, le Pôle économique et financier de Bamako. Selon le ministre, ces véhicules permettront de renforcer les capacités d’intervention des différentes structures bénéficiaires.

Enfin, il a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces véhicules. Très réjoui par cette remise de véhicules, le porte-parole des bénéficiaires, Mohamed Maouloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et du sceau a vivement remercié le ministre Kassogué pour cette donation. «Au nom de tous les bénéficiaires de ces véhicules tout terrain et flambant neuf merci de nous restituer à cet égard notre fierté, le sentiment d’être les égaux des autres, celui d’être également utiles, de compter. Merci de nous permettre de relever la tête : nous ne raserons plus les murs pour aller à la rencontre avec les autres ; désormais, nous serons accueillis avec honneur et bienveillance », a indiqué Mohamed Maouloud Najim.

Aguibou Sogodogo

