Kati : la population proteste contre la vente de l’auto-gare de Kantiguila

Les populations de Kati, toutes les couches confondues, ont exprimé leur désaccord quant à l’exploitation de l’auto gare de Kantiguila par un particulier. Ils mettent en garde non seulement la mairie et le domaine du Kati mais aussi le gouvernorat de la région de Koulikoro.

Kati, encore Kati et Kati. Cette fois-ci, ce ne sont pas les militaires qui ont pris le pouvoir mais c’est la population qui proteste contre les autorités en charge de la question foncière dans le cercle. Dans une vidéo publiée, sur la page Facebook du jeune activiste Kati 24, ces citoyens dénoncent l’exploitation, suite à la vente effectivement, de l’auto gare situé au quartier Kantiguila, par un particulier. En effet, selon ces manifestants, cette auto gare qui est la seule dans la ville de Kati a été laissée, par la mairie, le domaine de Kati en complicité avec le gouvernorat de Koulikoro, à la disposition d’une tierce personne. « L’auto gare, le seul que nous disposons d’ailleurs, a été laissé à la disposition d’une dame bien connue », explique le représentant du chef de village de Kantiguila dans la vidéo. « Le lieu a été laissé à la disposition d’une dame bien connue. Cette dernière l’a vendu à une autre personne qui est en train de construire une station. C’est le seul auto-gare qui est Kati. Nous ne sommes pas d’accord et nous y protesterons. Si on doit changer la vocation de notre auto-gare, il faut que nous soyons informés et que nous donnions notre accord », affirme le représentant du chef de village de Kantiguila

Selon le représentant des transporteurs, un titre foncier a été donné un individu par rapport à l’auto-gare contiguila . « Nous voulons que notre espace nous revienne. Nous ne voulons pas la guerre mais nous n’avons pas peur de la guerre », a-t-il laissé. Il demande à ce que la construction de la station sur le lieu soit « immédiatement arrêté ».

Commentaires via Facebook :