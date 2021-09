La jeunesse M5-RFP : « Soutient les assises réparatrices d’un Mali meurtri et la justice pour un Mali équitable »

Nous, JM5-RFP, Remercions le gouvernement pour son professionnalisme dans la gestion des évènements du vendredi, 03 septembre 2021. Nous remercions aussi les gardiens de prison et l’ensemble des forces armées de Défense et de Sécurité pour leur retenue. Enfin, nous remercions toute la population malienne pour son sens élevé de la patrie. Par ailleurs, nous, JM5-RFP, voudrions rappeler à l’opinion nationale et internationale que les militants du M5-RFP qui avaient été arrêtés puis jugés et condamnées de manière expéditive par les tribunaux n’ont été libérés que par un arrêt de la cour d’appel à la suite des événements du 18 Août 2020. Nous voudrions rappeler aussi que nos militants détenus étaient des prisonniers politiques. La JM5-RFP réitère son soutien indéfectibles aux organes de la transition, au gouvernement en général et au département de la justice pour leur engagement dans la mise en œuvre d’une transition de rupture, de Refondation construite autour de trois piliers prioritaires que sont le pilier sécuritaire, le pilier politique et le pilier social.

Pour la JM5-RFP, fidèle à ses engagements, la priorité des priorités reste, en général, la lutte contre la corruption et l’impunité sous toutes ses formes, et en particulier, la justice pour les martyrs du M5–RFP. Notre constat est que les plus hautes autorités sont animées d’une ferme volonté pour mettre fin à la corruption et à l’impunité. La JM5-RFP rappelle au gouvernement que l’élément déclencheur de la lutte héroïque du Mouvement du 05 Juin est la précarité sociale qui tire elle-même son origine de la corruption et de l’impunité. La JM5-RFP s’impliquera activement dans la mobilisation pour le prochain rassemblement annoncé par le comité stratégique du M5-RFP. Enfin la JM5-RFP invite les maliennes et maliens à rester vigilants, mobilisés et déterminés pour un véritable changement, condition de la prospérité et de la souveraineté de notre pays. Qu’Allah bénisse le Mali

Bamako, le 12 septembre 2021

La coordination de la jeunesse M5-RFP.