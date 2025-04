A Kalabancoura ACI, Commune V de Bamako, c’est dans un petit atelier sur le tronçon de la mairie qu’un homme discret mais déterminé s’impose comme une référence dans le domaine de la pneumatique. Mamadou Koné, connu sous le sobriquet affectueux de “Dou”, a fait de sa passion d’enfance un métier et un levier d’insertion pour les jeunes ados et enfants, scolarisés ou non scolarisés.

Un rêve d’enfance devenu réalité. Ne dira pas le contraire ce quinquagénaire, Mamadou Koné, promoteur d’un atelier de collage moderne spécialisé dans la réparation et l’entretien des pneus. Son local est certes modeste mais on en sort toujours satisfait. Ce qui explique pourquoi il attire une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse.

L’atelier se transforme en véritable ruche pendant les vacances scolaires, accueillant élèves, étudiants et enfants non scolarisés. Une initiative sociale qui permet d’occuper utilement les jeunes tout en leur offrant une opportunité de formation.

Ancien chauffeur-mécanicien de camions-citernes à la société Soleil, Mamadou Koné n’a jamais abandonné son amour d’enfance pour la pneumatique. “Je lavais les pneus et chambres à air en provenance de Dubaï avant leur mise sur le marché. C’est là que tout a commencé”, confie-t-il.

Durant ses années de service, il économise et acquiert progressivement l’équipement nécessaire à l’ouverture de son propre atelier. Aujourd’hui, il se félicite d’avoir pu mettre en place un lieu de collage moderne équipé d’outils professionnels, preuves de son ambition et de sa rigueur. “Tout le monde peut devenir client, sauf ceux qui n’ont pas d’engins roulants”, affirme-t-il avec un sourire.

Pour Mamadou Koné, le choix de ce métier est motivé par un amour profond pour la mécanique. Ce savoir-faire, il souhaite le transmettre à la nouvelle génération : “Je forme mes neveux, les enfants du quartier. C’est un métier qui nourrit son homme. Quel que soit le statut du client vous avez besoin de collage”, dit-il. L’entrepreneur n’a pourtant pas été épargné par les obstacles : absence de soutien financier, manque d’équipements au départ, et surtout un emplacement exigu et coûteux, limitant son expansion. “Je me suis installé avec les moyens du bord, mais petit à petit, j’ai pu m’équiper”, explique-t-il. Malgré ces contraintes, il poursuit son travail avec patience et discipline.

Une rigueur au service de la sécurité

Côté clients, ‘’Dou’’ insiste sur la qualité du service. “Je déteste qu’un client revienne me dire que le travail est mal fait. C’est rare ici, car je vérifie toujours le travail des apprentis avant de libérer un engin. Pour lui, la sécurité des usagers est une priorité. “La vie des usagers de la route dépend aussi de la qualité des pneus. Je ne plaisante pas avec ça.”

À l’endroit des jeunes qui dévalorisent ce métier, Mamadou Koné lance un message clair. “Il n’y a pas de sot métier. Même sans être allé à l’école, on peut apprendre un métier et subvenir à ses besoins. Il faut juste avoir la volonté.” Dans un secteur souvent perçu comme informel, Mamadou Koné tire son épingle du jeu grâce à son sérieux, son expertise acquise auprès de grandes entreprises et son matériel moderne. “Je ne me suis pas levé un jour pour ouvrir un atelier. J’ai été formé, j’ai appris, et je continue d’apprendre”, conclut-il fièrement.

D. Togola et F. Djourté

Commentaires via Facebook :