Ce n’est pas Dr Ali Sidibé, désormais élève-avocat au Barreau de Paris, qui dirait le contraire. Car rien ne semblait prédestiner à un parcours aussi brillant que flatteur ce jeune homme issu d’un des quartiers défavorisés de la capitale !

Après son Diplôme d’Etudes Fondamentales – DEF- obtenu en 2001 au Groupe scolaire de Banconi-Plateau, il poursuit ses études secondaires générales au Lycée Sankoré de Bamako, bouclées en 2004 par un baccalauréat ‘’Série Sciences Humaines-SH. Ce parchemin en poche, il s’inscrit à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) et obtient quatre ans plus-tard – en 2008 – une Maîtrise en Droit des Affaires.

Avide de savoir, il s’envole pour l’hexagone pour des études post-universitaires qui le conduiront successivement à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) en Belgique et à l’Université de Perpignan en France. Et continue son parcours sans faute : un premier Master II à Finalité professionnelle en Droit Comparé des Affaires, entre 2013 et 2014 ; puis un second Master à Finalité Recherches en Droit Privé, Spécialité Droit Comparé (2014-2015) des pays francophones à l’Université de Perpignan, via Domithia. Redoublant toujours d’efforts, il soutient une Thèse de Doctorat avec ‘’Mention Honorable’’ le 15 novembre 2020, à l’Institut des Recherches Juridiques de la Sorbonne sur le thème : «L’équilibre dans l’exécution du contrat de transport de marchandises par route : étude comparée droits Organisation pour l’harmonisation des Droits des Affaires en Afrique (OHADA) et français. Essai de contribution à la législation communautaire».

Après sa thèse, il s’inscrit alors à l’Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB), ce qui ne l’empêche pas d’être également un véritable passionné de la vie politique et associative. Juriste consulte, il fonde en 2017, l’Association Française de Conseil et d’Assistance Juridique et Administrative «Secrétariat Public Solidaire » dont il assure la présidence, afin d’assister ses compatriotes à acquérir les titres de séjours et autres documents administratifs.

Dans une autre vie, Dr Sidibé a été Secrétaire général de l’Association Sos Ecole, Directeur de Publication du journal «Kalanden, la Voix des Elèves et Etudiants du Mali » et Secrétaire Administratif de la section SADI de France.

La trentaine assumée, ce polygame père de quatre enfants ne compte pas tarder à rentrer au bercail pour mettre ses compétences au service de ses concitoyens.

Alpha Sidiki Sangaré

