Le Directeur général de l’INPS, Ousmane Coulibaly, à l’inauguration de l’IFP-M2S :: “Ambition : Faire de l’IFP-M2S, une référence au Mali, mais aussi en Afrique et surtout dans la zone de la Cipres”

Le directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), Ousmane Coulibaly, était un homme heureux après le lancement officiel des activités de l’Institut de formation professionnelle aux métiers de la sécurité Sociale (IFP-M2S) le lundi 10 mars 2025, par le ministre de l’Enseignement supérieur, Bouréma Kansaye, accompagné de son homologue de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré. L’ambition, selon Ousmane Coulibaly, est de faire de l’IFP-M2S, une référence non seulement au Mali, mais aussi en Afrique et surtout dans la zone de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres).

Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Allah Subhanallah de nous avoir honoré une fois de plus, après l’inauguration du siège de l’INPS, par ce jour marquant le début d’un air nouveau pour l’INPS.

C’est avec une immense joie et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd’hui pour célébrer l’inauguration de l’Institut de formation professionnelle aux métiers de la sécurité sociale qui est le fruit d’une co-construction entre l’Université Kurukanfuga de Bamako et l’Institut national de prévoyance sociale.

Je voudrais remercier et féliciter Madame le ministre de la Santé et du Développement social et Monsieur le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique pour la création de cet Institut en collaboration avec l’Université Kurukanfuga de Bamako représentée par le recteur par intérim.

Cet événement marque une étape cruciale dans la formation :

– des acteurs des organismes de protection sociale pour leur permettre de posséder un vivier de cadres compétents ayant une expertise professionnelle pour relever les défis d’une gestion moderne et efficiente au profit de la population ;

– des titulaires de baccalauréat, de licence LMD, master ou diplômes équivalents reconnus au Mali pour leur permettre de bénéficier d’une expertise avérée dans le domaine de la protection sociale.

La sécurité sociale représente de nos jours un grand challenge pour tous les pays car une bonne partie des populations sur le plan mondial n’en bénéficie pas.

Au Mali, le taux de couverture tous régimes confondus dépasse à peine 5 % de la population malienne.C’est en raison de cette marge importante de la population non couverte, que la direction générale de l’INPS, conformément aux recommandations de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres) de trouver des moyens pour assurer une large diffusion des principes de la sécurité sociale au sein de la population active.

Cet objectif peut se réaliser avec une éducation à la sécurité sociale dont l’Institut peut être un vecteur réel à travers des offres de formation.

L’Institut va proposer des parcours de formation avec un catalogue de formations diplomates ou certifiantes. Ces formations vont sans nul doute intéresser une franche importante du monde professionnel et scolaire. L’Institut contribuera durablement à une éducation à la protection sociale pour le monde du travail. Afin de consolider cette ambition et au regard de la qualité conclusions de l’étude, il a été établi un rapport de partenariat avec l’INPS et l’Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Au regard de ces attentes, l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et l’UKB ont décidé d’établir, des relations de coopération pour assurer la satisfaction de leurs besoins liés respectivement à la formation des agents de l’INPS et à l’accueil des stagiaires de l’Université. Au-delà du partenariat UKB-INPS pour former dans le domaine de la protection sociale, c’est de permettre au Mali à travers cet Institut, d’offrir à tous les acteurs africains du monde du travail une solution aux nombreux défis que pose la couverture sociale.

Je tiens à féliciter et remercier le recteur par intérim de l’UKB, le Pr. Paul Traoré pour les visions partagées avec l’INPS d’initier les uns et les autres à sécurité sociale.

Je ne saurais terminer sans dire un mot aux futurs étudiants (au nombre de 200 issus d’un processus de sélection très rigoureuse. Ils étaient au nombre de 320 candidats au départ), je vous félicite et vous encourage plus de courage, d’assiduité, de discipline et de persévérance. A nos professeurs nationaux et internationaux (45 % sont des praticiens du domaine), je vous exprime ma gratitude et vous invite à faire de l’IFP-M2S, une référence non seulement au Mali, mais aussi en Afrique et surtout dans la zone de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres)”.

Mme KANE FATOUMATA DIARRA DIRECTRICE GéNéRALE DE L’IFP-M2S

“Nous formons des étudiants aguerris aux métiers de la sécurité sociale”

Pour la directrice générale Mme Kané Fatoumata Diarra, l’Institut de formation professionnelle aux métiers de la sécurité sociale (IFP-M2S) est créé par arrêté signé du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr. Bouréma Kansaye. L’IFP-M2S a, dira-t-elle, toujours été une structure de formation pour le renforcement des capacités du personnel de l’INPS avec objectif d’être une structure de formation diplomate et continue.

L’IFP-M2S est un institut qui a pour ambition d’être institut élitiste et est rattaché à l’UKB. Il est le fruit d’une co-construction INPS-UKB. Il est créé par arrêté signé du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr. Bouréma Kansaye. L’IFP-M2S a toujours été une structure de formation pour le renforcement des capacités du personnel de l’INPS avec objectif d’être une structure de formation diplomate et continue. L’IFP-M2S est un bâtiment R+3 et est composé de :

– Dix-huit bureaux pour tout le personnel ;

– Cinq salles de classes conformes à l’enseignement moderne ;

– Un amphithéâtre ;

– Deux salles formation continues multifonctionnelles ;

– Deux salles informatiques ;

– Une salle des professeurs ;

– Une cantine ;

– Une salle de langue ultra-moderne ;

– Une bibliothèque ;

– Deux parkings auto-moto ;

– 46 toilettes dont 27 à l’intérieur et 19 à l’extérieur du bâtiment.

Nous avons pour cette première promotion, sélectionné 200 étudiants après un test d’entrée sur un effectif de 320 candidats. Nous comptons recruter au moins 500 étudiants par an. A la mesure de cette ambition, il est prévu une extension de l’IFP-M2S.

Notre personnel d’encadrement est composé de plus de 40 % de professionnels et 60 % des professeurs de l’enseignement supérieur. Parmi eux nous avons entre autres :

– Des professeurs agrégés titulaire de chaire du Mali et sur le plan international ;

– Des professeurs agrégés, maître de conférences du Mali et sur le plan international ;

– Des professeurs ministres ;

– Des professionnels expérimentés dans le domaine de la protection sociale, de la gestion, de l’économie, du droit, de la science et de la technologie, du développement de personnel, du management, etc. Ces professeurs sont de diverses nationalités : malienne, sénégalaise, ivoirienne, camerounaise, française etc…

Nous formons des étudiants aguerris aux métiers de la sécurité sociale. Nous fabriquons l’homme de demain pour les missions d’extension de la sécurité sociale”.

