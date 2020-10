Le M5-RFP en ébullition : Issa Kaou Djim échappe au lynchage

Issa Kaou Djim, coordinateur de la Cmas de l’Iman Mohamod, n’a échappé au lynchage de la foule que grâce aux forces de l’ordre. Cette agression est intervenue selon ses explications après qu’il a décidé d’interdire l’usage des locaux de la Cmas pour les réunions du comité stratégique du M5-RFP. Kaou Djim dit avoir identifié des jeunes et déposé une plainte contre X.

Revenant sur les circonstances de son agression il explique : «J’ai interdit conformément aux idéaux de la Cmas, les réunions de certaines personnes qui estiment que c’est eux le M5. Aujourd’hui nous sommes dans une transition, la Cmas est représentée au sein du gouvernement, en l’occurrence, le président des jeunes de la CMAS. Nous avons estimé qu’on ne peut être membre du gouvernement et que le siège de la Cmas sert des propos contre ce gouvernement. J’ai décidé en tant que responsable politique que les réunions de mes anciens camarades ne se tiendront plus à la Cmas»

Si physiquement et moralement il s’est sorti indemne, Kaou Djim a dû laisser un joli boubou sur le coup. Et c’est avec ce vêtement déchiqueté que l’ex numéro 10 du M5 s’est promené dans Bamako et presque pendant toute la journée. «C’est regrettable que des gens qui luttent pour la démocratie et l’état de droit aient posé de tel actes», a-t-il déploré, avant de s’interroger si c’est trop demander de se séparer en termes de vision, qui ne saurait être une raison pour mobiliser de jeunes pour son agression.

Des questions qui trouveront probablement leurs réponses au niveau de la justice malienne devant laquelle Kaou Djim dit avoir déposé une plainte contre X. En attendant, on peut annoncer la fin consommée du mariage de circonstance entre les politiques du M5 et les religieux de la Cmas, dans le but de déposer le régime IBK.

Kaou Djim échappe ainsi à une autre tentative de lynchage de la jeunesse du M5-RFP après celle du 11 septembre au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). C’était en marge des concertations nationales où le porte-parole de la CMAS avait déclaré que «Le M5 est mort de sa belle mort. »

Amidou KEITA

