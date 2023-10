Le ministre Assa Badiallo Touré lors de la remise de dons aux groupes vulnérables de la région de Ségou : “Le Président de la Transition a accepté dédier le tiers de son salaire pour les œuvres sociales de Kayes à Kidal…”

“J’invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et sœurs nécessiteux”

Samedi 14 octobre 2023, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré a procédé à la remise d’un important de dons aux groupes vulnérables de la région de Ségou. C’est la place de l’indépendance qui a servi de cadre à cette cérémonie de distribution de vivres aux déplacés et démunis de la 4e région. Elle s’inscrit dans le cadre du mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion dont la marraine nationale est Mme Touré Lobbo Traoré, épouse de feu Amadou Toumani Touré. Selon le Colonel Assa Badiallo Touré, cette cérémonie est la première d’une série d’initiatives qui tire sa source d’une approche d’appui à la promotion de l’initiative gouvernementale et se réalisera sur toute l’étendue du territoire national afin d’apaiser les cœurs des braves populations durant ce mois consacré à la tolérance, au don de soi, à l’union et à la cohésion. Le don est réparti comme suit : 500 sacs de 50 kg de mil, 500 bidons d’huile de 5 Litres et 500 sachets de pâtes alimentaires. Ces quantités sont reparties entre les cinq cercles de la région de Ségou. 200 kits pour Ségou, 100 pour Niono, 80 pour Bla, 62 pour Macina et 58 pour Barouéli. Voici le discours prononcé par le ministre Assa Badiallo Touré lors de la cérémonie.

Je m’adresse à vous à l’occasion de la présente cérémonie de remise de dons divers dans le cadre de la 28ème édition du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Je voudrais tout d’abord, adresser mes félicitations à Monsieur le Gouverneur de la Région de Ségou pour l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé et lui assurer du soutien de ma délégation.

Il me plait également aux noms des plus hautes autorités du pays et au mien propre, de remercier la population entière de Ségou pour les efforts indéniables réalisés du début de la crise à nos jours.

Honorables invités

Le thème retenu cette année “La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura”, est assez évocateur et traduit la volonté des autorités de la transition dans la poursuite de l’approfondissement de la solidarité. Toute chose réaffirmée par son Excellence le Président de la Transition Colonel Assimi Goïta qui a accepté dédier le tiers de son salaire pour les œuvres sociales sur l’ensemble du territoire national de Kayes à Kidal.

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est la première d’une série. Elle est issue d’une approche d’appui à la promotion de l’initiative gouvernementale et se réalisera sur toute l’étendue du territoire national afin d’apaiser les cœurs des braves populations durant ce mois consacré à la tolérance, au don de soi à l’union et à la cohésion.

Ce don est réparti comme suit :

– 500 sacs de 50 kg de mil ;

– 500 bidons d’huile de 5 Litres ;

– 500 sachets de pâte alimentaire.

Ces quantités sont reparties entre les cinq cercles de la région de Ségou ainsi qu’il suit pour chaque kit : 200 kits pour Ségou, 100 kits pour Niono, 80 kits pour Bla, 62 kits pour Macina et 58 kits pour Baraouéli. Elles sont destinées nominativement aux personnes démunies recensées.

Honorables invités

Cet instant m’offre l’occasion de lancer un appel à l’ensemble de nos compatriotes, de l’intérieur comme de l’extérieur à s’impliquer fortement pour faire régner la paix et la sécurité dans notre cher pays.

Je voudrais aussi adresser mes remerciements à tous nos partenaires et à l’ensemble des composantes de notre pays pour leur accompagnement sans cesse dynamique pendant ce mois, rehaussant ainsi son éclat tout en traduisant en acte concret la solidarité et l’entraide, ciment de la cohésion sociale dans notre pays.

Puisse ces actions riches et variées, servent de levain à d’autres interventions plus significatives au profit des groupes vulnérables.

C’est sur ces notes d’espoir que j’invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et sœurs nécessiteux.

Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens !

Que Dieu bénisse le monde et préserve l’humanité entière!”

Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion:

La Cité des Balanzans accueille cordialement le Colonel Assa Badiallo

C’est aux environs de 15 heures, que la délégation conduite par Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Assa Badiallo Touré entre dans la ville de Ségou. Ce déplacement se situe dans le cadre de la 28ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Pour madame le ministre, Colonel Assa Badiallo Touré, il est aussi important de prendre part aux activités du mois à Bamako comme dans les régions du Mali.

C’est dans cet ordre d’idée, quelle s’est rendue chez la doyenne d’âge de la ville de Ségou. Elle se nomme Awa Koné, 112 ans et est en pleine possession de ses sens.

La grande mère a prodigué des conseils et fait des bénédictions et prières pour le Mali et le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Avant de se rendre chez la doyenne Koné, la délégation a, auparavant visité les familles Djiré, Thiam et Tall. Elles représentent les familles coutumières et religieuses de la ville.

Les sorties se sont faites en compagnie du Gouverneur et du Maire de la ville de Ségou très honorés de ce séjour du Chef du département de la Santé.

La ville de Markala en fête pour recevoir le Colonel Assa Badiallo Touré.

Le Colonel Assa Badiallo Touré, accompagnée d’une forte délégation, vient de séjourner dans la 4ème région. C’est ce qui l’a d’ailleurs conduite, dans l’après-midi, du samedi 14 octobre 2023, à Markala, localité située à 38 km de la ville de Ségou. C’est dans un enthousiasme des plus chaleureux que les populations sont sorties pour accueillir la délégation ministérielle accompagnée par le Gouverneur de Ségou.

Le ministre Assa Badiallo s’est rendue chez le Chef de village puis, chez la doyenne d’âge de la ville de Markala. Il s’agit de Hawa Bouaré, âgée de 101 ans. Elle a fait des bénédictions pour le retour de la paix au Mali.

De chez la doyenne, la délégation a mis le cap sur le centre de santé de Markala. Des bâtisses propres et bien entretenues ont visiblement attiré l’attention du visiteur du jour. La Cheffe du département de la Santé et du Développement social a saisi cette occasion pour saluer et féliciter l’engagement du personnel dudit centre.

Ministère de la santé et du développement social :

De fructueux échanges entre le ministre et les responsables régionaux de son département.

Le ministre de la Santé et du Développement social au CS-Réf de Ségou, à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou et au centre de santé de la garnison de la ville. La visite de 48h du Colonel Assa Badiallo Touré en 4ème région est mise à profit pour rencontrer les agents et cadres qui travaillent au quotidien dans les services relevant de son ministère.

La délégation a fait des haltes également dans les directions régionales de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) et de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS). La tournée marathon s’est clôturée par une réunion de cadre à la direction régionale du développement social où les cadres ont successivement parlé des principales préoccupations auxquelles ils sont confrontés.

La Cheffe du département de rassurer mais aussi de féliciter et encourager les agents à la tâche. Pour rappel, cette sortie du colonel Assa Badiallo Touré s’inscrit dans le cadre des activités de la 28ème du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

