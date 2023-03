Le monde du foot salue la mémoire d’un grand gardien de but

Hamari Traoré, capitaine des Aigles : «Nous venons de perdre un grand homme et nous prions pour le repos éternel de son âme. Il laisse un grand vide dans le sport malien, nous allons tout faire pour assurer la qualification contre la Gambie et honorer sa mémoire».

Amadou Haïdara, milieu de terrain des Aigles : «En tant qu’ancien joueur du Réal, je prie pour le repos éternel de l’âme de tonton Farota. Il a été un grand gardien et un grand homme en club et en équipe nationale. Mes sincères condoléances à sa famille».

Mamoutou Touré, président de la Fédération malienne de football : «J’ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de la disparition d’Ousmane Farota, l’un des plus grands gardiens de but de l’histoire du football malien. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au Stade malien de Bamako».

Me Famakan Dembélé, président du Réal : «Quelques jours seulement après la disparition de Karounga Keïta, nous perdons une autre grande figure du football national. Ousmane Farota a fait la gloire du Réal, du Stade malien et de l’équipe nationale. Au nom du Réal, je présente mes condoléances attristées à sa famille».

Mohamed Camara, capitaine du Réal : Ousmane Farota était une légende. Il a fait vibrer le peuple malien lors de la CAN 94. J’étais tout petit, mais je suivais tous ses exploits. Repose en paix Champion» !

Amadou Bass, ancien international : «C’est un coup dur pour le foot malien, Farota était mon ami, mon conseiller au niveau des banques. C’était un homme très courtois, j’ai parlé avec lui cinq jours seulement avant sa mort. Il va beaucoup me manquer».

Falaye Sacko, défenseur des Aigles : «Va en paix, solide rempart des Aigles, cadre compétent et homme humble ! Tonton, pour honorer votre mémoire, on va tout faire pour se qualifier pour la CAN, mardi (demain, ndlr) contre la Gambie».



Mamoutou Kané «Mourlé», ancien gardien de but international : «Farota fut un grand gardien de but. J’ai aimé le métier de gardien grâce à Ousmane Farota. Il m’a beaucoup aimé et à chaque fois que j’avais besoin de ses conseils, sa porte était ouverte. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons».

Propos recueillis par

Djeneba BAGAYOGO

