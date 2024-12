Le lancement de Sama Finance le 12 décembre 2024, selon le président du conseil d’administration du Groupe Sama, Daouda Coulibaly, marque le début d’une nouvelle ère pour la microfinance au Mali. “Nous sommes déterminés à bâtir une institution forte, innovante et capable de répondre aux aspirations de millions de Maliens. C’est le lieu pour moi de remercier du fonds du cœur nos administrateurs et nos actionnaires qui ont cru en nous et qui nous accompagnent dans cette aventure”, dira-t-il. Au nom du Groupe Sama, Daouda Coulibaly s’engage à ce que “Sama Finance devienne un modèle de réussite, un moteur d’inclusion financière et un symbole d’espoir pour les générations à venir”. Voici le discours intégral du PCA du Groupe Sama prononcé lors de la cérémonie de lancement de Sama Finance.

C’est avec une immense fierté et une profonde émotion que je m’adresse à vous en ce jour historique pour le Groupe Sama et pour l’avenir de la micro-finance au Mali. Nous marquons aujourd’hui une étape décisive avec le lancement officiel de Sama Finance, une institution qui incarne notre vision audacieuse, celle d’un système financier moderne, inclusif et résolument tourné vers l’avenir.

Lorsque le Groupe Sama a fait l’acquisition de la Première agence de microfinance (PAMF) il y a un an auprès du Groupe Aga Khan, nous n’avons pas seulement pris en main une institution historique. Nous avons hérité d’un véritable levier de transformation économique et sociale. Aujourd’hui, nous avons la responsabilité d’aller plus loin, d’élargir son impact et d’écrire une nouvelle page pour la micro-finance au Mali.

Une vision audacieuse pour l’avenir

Chez Sama, nous avons toujours eu pour ambition de transformer profondément les secteurs dans lesquels nous opérons, en plaçant l’innovation, la performance et l’impact social au cœur de nos actions. Cette vision guide notre stratégie avec Sama Finance :

– Moderniser la microfinance : Notre premier défi est de faire entrer la micro-finance dans une nouvelle ère grâce à la digitalisation de nos services. Nous déploierons des solutions technologiques innovantes pour faciliter l’accès aux produits financiers, en particulier pour les populations rurales et celles isolées des centres urbains.

– Favoriser l’inclusion financière à grande échelle : À travers Sama Finance, nous réaffirmons notre engagement envers les plus vulnérables : les femmes, les jeunes, les agriculteurs et les artisans. Ce sont eux qui font vivre l’économie locale. Notre rôle est de leur offrir les outils nécessaires pour réaliser leurs projets et améliorer durablement leurs conditions de vie.

– Un modèle de gouvernance moderne et responsable : La transparence, l’efficacité et la proximité seront les piliers de notre gouvernance.

SAMA Finance : Un levier stratégique pour l’économie malienne

Sama Finance est plus qu’une institution financière. Elle est une réponse stratégique aux défis de notre pays :

– Lutte contre l’exclusion financière : Aujourd’hui encore, trop de Maliens n’ont pas accès aux services financiers de base. Avec nos produits adaptés et nos solutions digitales, nous créerons des passerelles pour inclure le plus grand nombre.

– Soutien aux PME et à l’économie locale : Les petites et moyennes entreprises constituent le moteur de notre économie. Nous sommes déterminés à les soutenir avec des financements sur mesure, tout en favorisant des secteurs clés comme l’agriculture, l’artisanat et le commerce.

– Création d’emplois et autonomisation des jeunes : L’avenir du Mali repose sur sa jeunesse. En facilitant l’accès au crédit et en encourageant l’entrepreneuriat, Sama Finance participera activement à l’insertion professionnelle des jeunes et au développement de leurs talents. L’interopérabilité avec Sama Money

L’un des moments forts de cette journée est le lancement de la nouvelle application mobile de Sama Finance, symbole de notre engagement à moderniser et faciliter l’accès aux services financiers pour nos clients. Grâce à une interconnexion et une interopérabilité innovantes avec Sama Money, cette application permettra désormais aux clients de Sama Finance de bénéficier d’une gamme étendue de services dématérialisés en ligne.

En quelques clics, vous pourrez recharger vos crédits téléphoniques, quel que soit votre opérateur au Mali, payer vos factures d’électricité EDM, d’eau Somagep, d’internet Afribone, et même recharger vos comptes Isago. Plus encore, vous aurez la possibilité de payer vos abonnements TV Canal+, Malivision et Startimes de manière simple, rapide et instantanée.

Aussi, grâce à cette application, les clients Sama Finance peuvent effectuer des dépôts et des retraits dans tous les points de vente de Sama Money partout sur le territoire national. Naturellement, nos clients peuvent transférer librement et très facilement de l’argent entre leur compte Sama Finance et leur compte Sama Money dans les 2 sens. Depuis cette application, ils peuvent consulter les soldes et l’historique des transactions de leurs comptes Sama Finance et de leur compte Sama Money.

Cette innovation reflète notre volonté d’accompagner nos clients dans leur quotidien tout en apportant une réponse concrète aux défis de la digitalisation des services financiers. À la fin de cette cérémonie, nos équipes techniques auront le plaisir de vous présenter cette application, conçue pour vous offrir confort, efficacité et modernité. C’est le lieu pour moi de féliciter nos équipes techniques à travers lesquelles s’exprime le génie de la créativité et de l’innovation maliennes. Je vous prie de les applaudir fort !

En conclusion

Mesdames et Messieurs,

Le lancement de Sama Finance marque le début d’une nouvelle ère pour la microfinance au Mali. Nous sommes déterminés à bâtir une institution forte, innovante et capable de répondre aux aspirations de millions de Maliens. C’est le lieu pour moi de remercier du fonds du cœur nos administrateurs et nos actionnaires qui ont cru en nous et qui nous accompagnent dans cette aventure.

Au nom du Groupe Sama, je m’engage à ce que Sama Finance devienne un modèle de réussite, un moteur d’inclusion financière et un symbole d’espoir pour les générations à venir. J’invite la direction générale qui a accompli un travail formidable jusqu’ici à s’atteler au chantier commercial. A embarquer le maximum de nos concitoyens qui sont exclus du système bancaire traditionnel.

J’exhorte notre équipe dirigeante à s’engager à mettre en œuvre les meilleures pratiques du secteur pour inspirer confiance et attirer de nouveaux partenaires. C’est lieu pour moi de féliciter notre directrice générale qui a su bâtir cette équipe de qualité et jeter les bases de cette nouvelle institution.

Je vous prie d’applaudir pour elle et pour l’ensemble de son équipe.

Nous sommes convaincus que, par le travail et avec votre soutien, nous réussirons à moderniser ce secteur stratégique et à contribuer au développement d’un Mali plus prospère, plus équitable et plus solidaire. Que Dieu bénisse Sama Finance ! Et vive le Mali !”

Sama Finance : Une nouvelle ère pour la microfinance au Mali

Le Groupe Sama, a procédé ce jeudi 12 décembre 2024, au lancement d’une institution de microfinance dénommée Sama Finance. Objectif : faire du crédit un catalyseur pour la réduction de la pauvreté et le bien être socio-économique. Le siège de Sama Finance se trouve à l’ACI, à l’Immeuble Golfa.

Devenir le leader incontesté de la microfinance en Afrique de l’Ouest. Telle est la vision de Sama finance qui vient de voir le jour. Dirigé par Mme Diagouraga Fatoumata Tapo, Sama fiance offre des financements adaptés aux activités agricoles, d’élevage et de maraichage. “Sama Finance SA avec un capital de 1,1 milliard de F CFA, filiale de Sama Holding, est née de la cession de la Première agence de microfinance du Mali (PAMF), une entité reconnue pour son impact positif dans le domaine de la microfinance. À travers cette acquisition, nous nous engageons à perpétuer l’impact de PAMF, qui a touché des milliers de vies, en particulier dans les zones rurales, en contribuant à la lutte contre la pauvreté, en facilitant l’accès des enfants à l’éducation, en freinant l’exode des jeunes et en créant de la richesse au sein des communautés”, a-telle indiqué.

A l’en croire, ce projet ambitieux est porteur de nombreuses espérances pour l’autonomisation économique des populations maliennes, en particulier, et celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité. “La microfinance est plus qu’un simple secteur économique. Elle est un levier essentiel pour favoriser l’inclusion financière et lutter contre la pauvreté. Dans un pays comme le nôtre, où une grande partie de la population reste exclue des services financiers traditionnels, la microfinance représente un outil puissant pour permettre à chacun de participer au développement de notre économie”, a déclaré la DG de Sama Finance.

Aux dires de Mme Diagouraga Fatoumata Tapo, à travers Sama Finance, ils veulent offrir des solutions financières accessibles, innovantes et adaptées aux besoins de leurs clients (petites et moyennes entreprises, agriculteurs, artisans…) avec une attention particulière aux populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes vivant dans les zones rurales et agricoles qui, jusqu’à aujourd’hui, n’avaient pas accès aux crédits bancaires.

Selon Daouda Coulibaly, président du conseil d’administration de Sama Finance, leur premier défi est de faire entrer la microfinance dans une nouvelle ère, grâce à la digitalisation de leurs services. “Nous déploierons des solutions technologiques innovantes pour faciliter l’accès aux produits financiers, en particulier pour les populations rurales et celles isolées des centres urbains. Notre rôle est de leur offrir les outils nécessaires pour réaliser leurs projets et améliorer durablement leurs conditions de vie”, a-t-il assuré.

Au nom du Groupe Sama, le PCA Daouda Coulibaly s’est engagé à ce que Sama Finance devienne un modèle de réussite, un moteur d’inclusion financière et un symbole d’espoir pour les générations à venir. Pour terminer, il a exhorté l’équipe dirigeante à s’engager à mettre en œuvre les meilleures pratiques du secteur pour inspirer confiance et attirer de nouveaux partenaires.

Présidée par Modibo Coulibaly, président de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD), il rappellera que le secteur de la microfinance a fait des preuves remarquables d’une capacité d’adaptation et de croissance au cours des dernières années.

L’un des moments forts de cette journée était le lancement de la nouvelle application mobile de Sama Finance. Grâce à une interconnexion avec Sama Money, cette application permettra désormais aux clients de Sama Finance de bénéficier d’une gamme étendue de services dématérialisés en ligne. Il s’agit notamment de recharger les crédits téléphoniques, quel que soit l’opérateur au Mali, payer les factures d’électricité EDM, d’eau Somagep, d’Internet Afribone, et même recharger les compteurs Isago. Plus encore, il y a la possibilité de payer les abonnements TV Canal+, Malivision et Startimes de manière simple, rapide et instantanée. Aussi, grâce à cette application, les clients Sama Finance peuvent effectuer des dépôts et des retraits dans tous les points de vente de Sama Money partout sur le territoire national.

Naturellement, ils peuvent transférer librement et facilement de l’argent entre leur compte Sama Finance et leur compte Sama Money et vice versa. Depuis cette application, ils peuvent consulter les soldes, l’historique des transactions de leurs comptes Sama Finance et de leur compte Sama Money. Cette innovation reflète la volonté d’accompagner leurs clients dans leur quotidien tout en apportant une réponse concrète aux défis de la digitalisation des services financiers.

Marie Dembélé

