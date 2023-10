Leadership féminin : Women Tech Mali joue sa partition dans le coaching des jeunes filles

En vue d’impulser une nouvelle dynamique au leadership féminin, Women Tech Mali a coaché pendant un mois 20 jeunes filles de développer chez elles des aptitudes et attitudes de leadership à travers des initiatives ciblées sur les droits des enfants.

Soutenu financièrement par Save the Children et la Suède, le programme de formation de leadership féminin initié par le Women Tech Mali s’inscrit dans le cadre du projet «Renforcement de la Société Civile pour les Droits des enfants et de la promotion des droits de l’enfant. Le coaching sur le leadership féminin et l’empowerment numérique s’avère une étape essentielle de cette initiative qui vise à renforcer les compétences et à fournir des outils numériques innovants pour un meilleur plaidoyer en faveur des droits des enfants. Pour porter un tel projet, selon la présidente de Women Tech, Fatoumata Dem, l’émancipation et le renforcement des capacités des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans sont essentielles.

C’est pourquoi cette session de coaching a été initiée pour permettre aux filles de consolider le processus de renforcement de capacité en leadership féminin et empowerment numérique, de développer chez elles des aptitudes et attitudes de leadership à travers des initiatives ciblées sur les droits des enfants. Pendant un mois, les 20 jeunes filles ont été invitées dans la prise de parole en public, au dialogue politique et tous les débats concernant les droits de la fille. Des dispositions d’accompagnement ont été prises pour faire des jeunes filles des ambassadrices dans la défense des droits de la fille, dotées des techniques de plaidoyer dans le cadre de la protection des droits de l’enfant auprès des détenteurs d’obligation.

« Un leadership féminin fort est synonyme de perspectives diversifiées, de résilience accrue et d’une meilleure représentation de la moitié de notre population.

Aujourd’hui, nous savons que le coaching est un moyen puissant d’autonomiser les filles, de renforcer leur confiance en elles et de les aider à faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes », a souligné la présidente Fatoumata Dem, qui déplore le silence et le sort inégal des femmes dans notre société. Et d’insister que « l’inégalité sociale, ancrée dans des traditions et des perceptions erronées, a confiné nos filles et nos femmes dans des rôles restreints, les privant de leurs droits et limitant leur participation active dans divers domaines cruciaux ».

Ainsi, avec le programme de leadership féminin de Women Tech Mali, les bénéficiaires du coaching ont toutes conçu des projets d’impact social qu’elle s’engage à mettre en œuvre. A titre illustratif, un groupe de jeune fille ont présenté leur projet qui consiste à éveiller les consciences contre le harcèlement scolaire. L’objectif est de sensibiliser les élèves et les enseignants sur les conséquences du harcèlement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

