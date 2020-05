C’est archi-faux. C’est une cabale pour ternir mon image»

«Je n’ai jamais traité une affaire avec le nommé Samba Sanogo dont le nom ressort de la plainte. Je n’ai rien à me reprocher»

L’opérateur économique Madiani Dramé, patron de l’agence d’envoi de marchandise dénommée «China Africa Cargo» basée à Guangzhou en Chine se porte à faux contre les accusations «d’escroquerie et de confiscation» de marchandise portées contre lui, la semaine dernière dans la presse par un de leurs clients. Approché par nos soins, dimanche, l’intéressé qui se trouve de nos jours à Bamako (raison de Covid19 oblige) se dit surpris que son nom soit associé par ceux qui sont à la base de cette fausse accusation. Alors que, il n’a rien à voir dans cette affaire.

«Vous savez à mon humble c’est un certain Samba Sanogo qui se trouve derrière cette cabale et d’ailleurs je l’ai vu récemment et ce n’est même pas un partenaire d’affaires à moi personnellement même si son produit a transité dans notre dépôt en Chine pour le Mali» a introduit le jeune opérateur économique, Madiani Dramé. Alors comment son nom s’est-il trouvé dans ce dossier ? A cette question l’intéressé de répondre que leur agence «China AfricaCargo» convoi depuis près de 20 ans des marchandises des commerçants africains dont de nombreux maliens dans leur pays d’origine.

«D’après mes recoupements (je peux vous mettre les papiers attestant mes propos à votre disposition) Samba Sanogo est venu en Chine pour acheter des marchandises. Il avait pour tuteur Modibo Nimaga. C’est ce dernier qui a fait toutes ces courses, déposés ces marchandises à notre entrepôt de la Chine afin qu’elles soient envoyées. Mais dès que tu viens avec tes marchandises, elles sont pesées en Cbm (Unité de mesure) par l’équipe chinoise et pour chaque Cbm, le commerçant paye 240 000 FCFA. Un montant réglé au moment de l’enlèvement du produit à destination. Mais lui dans son cas, une fois que son produit est arrivé à Bamako, il a refusé de payer le prix qui lui a été fixé par les experts chinois à savoir 5,4 Cbm arguant que lui sa marchandise ne fait que 2, 5 cbm» nous a expliqué M. Dramé. Pour lui, seuls les chinois qui fixent le poids des marchandises, après leur dépôt et contre reçu.

«Ce qui veut dire depuis qu’il a fait déposer ses marchandises on lui a notifié les 5,4 cbm par personne interposée. Et il devrait payer à plus de 1 200 000 FCFA. S’il devait protester ça devrait être depuis au moment du pesé en Chine mais pas au moment de l’enlèvement du produit» a-t-il expliqué. En tout cas pour M. Dramé son nom est peut être ressorti dans ce dossier par le fait qu’il est le premier responsable de China Afica Groupe. «Sinon à part cela, je n’ai jamais traité une affaire avec le nommé Samba Sanogo dont le nom ressort de la plainte qui a été déposé contre moi au Tribunal du Commerce de Bamako. En plus, pour vous prouver que je n’ai rien à me reprocher dans cette affaire, le jour du procès mon avocat étaitlà-bas mais curieusement ni Samba, ni ses conseils n’ont daigné faire le déplacement» a renchéritMadiani. Avant d’ajouter que ceux qui gèrent l’entrepôt ici à Bamako ont accordé toute sorte de possibilité au plaignant en termes de payement pour qu’il aille retirer ses marchandises.

«Mais, il dit qu’il ne veut pas débourser un sou et par conséquent qu’il souhaite résoudre cette affaire non seulement avec la voie judicaire mais dans la presse et les réseaux sociaux. Comme s’il est en mission pour discréditer notre agence» a conclu Madiani Dramé.

