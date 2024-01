L’œil du confrère : «Il faut saluer la bravoure et la détermination des autorités maliennes qui ont fait de la sécurisation du territoire leur principale priorité»

Qu’est-ce que je retiens de 2023 au Mali ? Elle reste une année très difficile non seulement pour le Mali, mais pour tous les pays de la sous-région au plan économique, social et surtout politique. L’année 2022 a marqué la presque fin de la pandémie du Covid-19 qui a secoué économiquement​ beaucoup de pays. Et pour ce qui est particulièrement du Mali, économiquement, il a été plombé par les lourdes sanctions économiques et asphyxiques de la Cédéao. Et cela pas en réalité du fait de l’institution elle-même, mais de la volonté manifeste de certains chefs d’Etat de la sous-région (avec l’appui d’une ou plusieurs puissances étrangères) de plomber littéralement les autorités militaires du pays.

Mais, heureusement qu’elles ont tenu dur malgré les difficultés et les obstacles dressés sur leur chemin dans un élan de patriotisme voire de nationalisme avéré pour mettre en place des stratégies pour la reconquête du territoire après avoir mis à la porte les militaires français et d’autres soldats étrangers qui ont passé près de dix ans sans résultats probants. La sécurité d’un pays n’a pas de prix comme on le dit souvent et c’est pour cela qu’il faut saluer la bravoure et la détermination des autorités maliennes qui en ont fait leur priorité numéro un. Ils ont décidé de sécuriser le territoire national en menant une guerre sans merci et quotidienne contre les terroristes et leurs commanditaires avec des conséquences dramatiques humaines et matérielles.

Des sacrifices énormes sont consentis pour lutter contre cette nébuleuse au point que le développement du pays est relégué au second plan. Bien sûr qu’on ne peut jamais développer un pays dans l’insécurité. Au bout du compte et avec les vidéos qu’on nous montre de temps à autre, l’armée malienne fait fort et très fort pour reconquérir tout le territoire national. Félicitations. Cela dit, je ne peux qu’inviter les autorités militaires maliennes à être beaucoup regardantes et intransigeantes pour ce qui est du respect des droits de l’Homme, de l’Etat de droit et de la liberté d’expression.

Et surtout éviter d’asseoir la culture de l’impunité et la promotion de la médiocrité, deux fléaux très nocifs à la démocratie et au développement d’un pays. Les autorités doivent faire tout et tout pour qu’il y ait équité et justice car l’injustice sociale tout comme politique est nuisible et ne contribue pas au développement d’une société. Il faut tout faire, et c’est un appel à l’endroit des autorités maliennes, pour qu’il n’y ait pas des Maliennes et des Maliens à part entière et d’autres de seconde zone. Nous comptons sur plus de victoires des FAMa sur le terrain face aux terroristes car vouloir, c’est pouvoir et le pouvoir est au bout des canons face à l’ennemi. Encore une fois, je salue les efforts et les sacrifices des Maliens face à l’ennemi.

Les priorités ou ce que je peux souhaiter pour le Mali à travers ses autorités, c’est la consolidation des acquis de 2023 sur le terrain dans cette lutte farouche face au terrorisme et à certains pays occidentaux qui veulent les voir échouer. Il faut beaucoup plus d’efforts pour sécuriser le pays et, bien entendu, arriver à reprendre toutes les parties du territoire qui restent encore aux mains des islamistes. Il le faut en 2024 afin d’arriver à déployer un programme politique important et ambitieux qui, au bout du compte, permettra d’organiser des élections démocratiques et transparentes inclusives pour l’ensemble des citoyennes et citoyens maliens.

Et ceci, il faut le souligner, passe par la consolidation de l’Etat de droit, du respect des droits de l’Homme et de la liberté d’expression voire de mouvement et de manifestation. Instaurer et accepter au mieux le débat contradictoire qui concoure au développement du pays en évitant des propos va-en-guerre qui risqueraient de plomber les efforts du pays pour la victoire sur le terrorisme. Le patriotisme et l’engagement citoyen doivent être mis en considération pour mener la dernière lutte contre le terrorisme et la gagner, en ayant à l’esprit que le Mali passe avant tout.

C’est le Mali qui gagne et doit gagner. La solidarité doit être de mise afin d’éviter les manipulations de certaines puissances étrangères et leurs béquilles dans la région ouest africaine !

Guy Mario

Directeur de Publication du bimensuel l’Intelligent

Lomé/Togo

