Pour lutter contre la hausse des prix et faciliter l’approvisionnement du pays en intrants agricoles et produits de première nécessité, une commission interministérielle vient de voir le jour suivant le décret n° 0633 /PM – RM datant du 2 novembre 2022. Créée auprès du Premier ministre, Chef du gouvernement, la commission interministérielle a pour mission de coordonner et de suivre toutes les initiatives visant à lutter contre la flambée des prix des produits de première nécessité et de faciliter l’approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. A ce titre, elle est chargée d’analyser les causes de la flambée des prix des produits de première nécessité et de l’approvisionnement difficile du pays en intrants agricoles, de prendre des mesures pour une meilleure gestion de la période de soudure, de coordonner et évaluer les actions et mesures prises au niveau des départements ministériels. La commission interministérielle se chargera en outre de proposer des mesures correctives en vue d’améliorer les conditions de vie des populations et d’assurer l’approvisionnement correct du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. La commission est enfin chargée d’entreprendre toute autre action pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de rédaction ou de maîtrise des prix des produits de première nécessité et de facilitation de l’approvisionnement correct du pays en intrants agricoles.

A noter que cette commission interministérielle est présidée par le Premier ministre, Chef du gouvernement. Ses membres sont le ministre Chargé du Commerce, le ministre Chargé des Finances, le ministre Chargé de l’Action sociale, le ministre Chargé des Transports, le ministre Chargé de l’Agriculture, le ministre Chargé de l’Elevage et de la Pêche, le Commissaire à la Sécurité alimentaire.

Les ministres des Transports et des Infrastructures, de l’Economie et des Finances, de la Santé et du Développement social, du Développement rural ainsi que de l’Industrie et du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du dit décret.

Almihidi Touré

