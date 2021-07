Lutte contre les stupéfiants : Plus d’une tonne de cannabis d’une valeur marchande plus de 75 millions Francs CFA saisie par l’OCS

Les unités d’intervention de l’Office central des stupéfiants (OCS) ont saisi, du 26 juin au 09 juillet 2021, une importante quantité de cannabis au cours de deux opérations dans la périphérie de Bamako.

1 tonne 209 kg de cannabis pour une valeur marchande de plus de 75 millions Francs CFA, c’est l’importante quantité de stupéfiants saisie par les unités d’intervention de l’Office central des stupéfiants (OCS) au cours de deux opérations dans la périphérie de Bamako.

Menées de main de maître, les 02 opérations ont eu lieu respectivement dans les villages de Komo, commune rurale de Tiélé et Tiéguénina, commune rurale de Mountougoula sur la route de Ségou. «Ces différentes saisies ont été rendues possibles grâce aux surveillances renforcées par les unités d’intervention de l’OCS sur certains axes et la pleine collaboration des populations riveraines», informe un communiqué de l’OCS daté du 09 juillet.

Le même communiqué souligne que la première opération a permis de saisir 587,51 kg de cannabis et interpeller deux principaux suspects répondant à l’identité de Oumar Traoré et Moctar Traoré qui ont été déjà présentés au procureur et placés sous mandat de dépôt. S’agissant de la deuxième opération, elle a permis de mettre la main sur 622,36 kg de cannabis et l’interpellation de deux suspects dont une femme. «Le principal suspect du nom de Modibo Doumbia reste activement recherché», informe un communiqué.

Les drogues saisies proviennent du Ghana en passant par le Burkina Faso. «Elles étaient toutes soigneusement conditionnées dans des emballages étanches. Les modes de dissimulation restent toujours des caches aménagées dans des fermes et des maisons en chantier dans la périphérie de Bamako» note l’OCS qui assure que «cette multiplication de saisie dénote de l’ampleur du trafic et prouve à suffisance que le cannabis reste la drogue la plus consommée au Mali».

En dépit de leurs faibles moyens, les unités d’intervention de l’OCS continuent toujours d’engranger des victoires. On se souvient que l’antenne OCS Rive Gauche a procédé à l’interpellation le jeudi 03 juin d’un suspect de nationalité franco-malienne avec 1,4 kg de cocaïne d’une valeur marchande de 46 millions de Francs Cfa et d’une somme de dix-neuf millions huit cent cinquante mille (19 850 000) FCFA.

Abdrahamane SISSOKO

