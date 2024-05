Le maire de la Commune V du district de Bamako a organisé, ce samedi 25 mai, une Journée de restitution publique du compte administratif de l’exercice 2023. L’événement a eu lieu, à l’hôtel Olympe, en présence des membres du Conseil municipal et des partenaires de la mairie.

24 711 actes de naissance ont été délivrés en 2023 à la mairie et dans les centres secondaires d’état civil en Commune V. Aussi, 3 282 actes de mariages délivrés pour 269 cas de monogamie. 407 décès ont été enregistrés. Pendant la même période, le conseil municipal a tenu 07 sessions dont 04 sessions ordinaires et 03 sessions extraordinaires.

Au niveau de la gestion financière et comptable, le budget de 9,7 milliards FCFA a été exécuté à 84 % (soit 8,19 milliards FCFA). Ce budget en grande partie est constitué des subventions de l’Etat notamment la dotation pour salaire du personnel enseignant (6,4 milliards FCFA). Aussi, le budget provient des ressources propres de la mairie notamment la taxe marché et foire qui a rapporté 76,3 millions FCFA ou encore l’impôt sur le traitement et salaire (ITS) qui s’élève à 473 millions FCFA.

Selon le maire Amadou Ouattara des défis existent : certains fonds de l’Etat sont gelés notamment les dotations d’investissement, dotation d’appui technique, dotation intercommunalités. La mairie a perçu zéro franc sur ce fonds de 161 millions de FCFA. Le plus gros défi pour la mairie de la commune V reste la mobilisation de la TDRL (Taxe de Développement régional et local).

En 2023, seulement 20% de la TDRL a été mobilisée. « Avant que quelqu’un nous aide, nous devons nous mobiliser nous-mêmes », a indiqué le maire incitant la population au paiement de la TDRL. Aux dires de l’édile, l’Etat appuie la mairie en fonction de la mobilisation de la TDRL. C’est aussi un indicateur important pour les partenaires financiers.

Au cours des échanges, les préoccupations du public ont porté sur l’assainissement dans les marchés. La mairie se bat avec ses moyens, ont répliqué les autorités communales. La cérémonie a été l’occasion de présentation de travaux réalisés par des « citoyens patriotes » de la commune. Certains travaux ont coûté plus de 100 millions FCFA à leur réalisateur. A eux et à certains agents, les autorités communales ont décerné des attestations de reconnaissance.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :