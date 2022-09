D’abord, il faut qu’on cesse de nous faire croire que Choguel se porte bien et qu’il est en repos forcé sur recommandation de son médecin et pendant plus de deux semaines, le peuple ne peut rester dans la confusion.

On peut soutenir un homme politique et demeurer réaliste. Le peuple a besoin de savoir la vérité.

Aussi, s’il est vrai que le PM est victime d’un AVC, alors, ce n’est pas certain qu’il soit à mesure d’occuper la plénitude de ses fonctions en si peu de temps après son rétablissement car selon les informations que l’on sait, le traitement post-AVC varie entre 6 et 12 mois.

Ce qu’il ne faut pas également ignorer dans les facteurs de cet Accident Cardio-vasculaire, c’est le poids des pressions sociales et politiques en plus de la crise économique et sécuritaire.

De sa nomination à aujourd’hui, Choguel n’a reçu que des coups de ses adversaires politiques et ce n’est pas méchant ou mauvais en politique, lui-même devrait s’y attendre car, il en a donné aussi à ses prédécesseurs.

Ce n’est pas sûr que les adversaires politiques cesseront de lui asséner des coups au motif de son état de santé ou de convalescence au cas où le PM revenait à occuper ses fonctions.

Ce qui peut l’exposer à des risques de rechute.

La politique n’a pas de pitié et les sentiments n’y ont aucune place.

Alors, face à ce constat, le Président de la transition devrait prendre deux mesures importantes pour l’intérêt de Choguel et de la transition elle-même :

Abroger le décret de nomination de Choguel pour le décharger de la lourde mission primatoriale afin de le libérer psychologiquement et lui permettre de se concentrer sur son traitement.

✅️Confirmer le Colonel Maiga au poste de Premier Ministre en raison du contexte d’urgence car un poste de PM, en cette période ne peut-être assuré par intérim pendant une longue durée.

Le gouvernement doit continuer à fonctionner normalement.

JUSTIFICATIONS :

Le ministre de l’administration territoriale est la cheville ouvrière de l’organisation et la coordination d’importantes missions gouvernementales et devrait rendre compte au PM, chef du gouvernement.

Or il se trouve qu’actuellement le Ministre incarne le PM.

Ce cumul de fonction présente un risque en ce sens qu’on ne peut être juge et partie à la fois.

Enfin, le ministre de l’administration territoriale, qui en plus de ses fonctions ordinaires ne peut aussi demeurer longtemps sous le poids de deux charges extrêmement élevées sans risque d’altérer son état de santé aussi.

Puisse Dieu veiller sur Choguel Maiga.

L’oeil D’Horus

