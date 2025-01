Mali / 2ème édition de la remise de chèques du fonds (FONSEJ) de la FMED, Fondation malienne pour l’entraide et le développement : 09 millions de fca destinés aux bénéficiaires.

La cérémonie officielle de remise des fonds s’est tenue le 04 janvier 2025 à l’hôtel de l’amitié dans la salle de l’union africaine, en présence de Mr Moussa MARA, l’ex premier ministre, président du conseil d’administration de la fondation malienne pour l’entraide et le développement (FMED) et plusieurs cadres du parti Yéléma ont répondu présents. Cet événement a marqué un moment symbolique pour les bénéficiaires, les partenaires de la fondation, les autorités locales et tous les acteurs du développement socio – économique.

Chaque bénéficiaire recevra un soutien personnalisé et les montants accordés permettront de financer des micro-projets. Selon Moussa MARA des investissements dans des équipements, des formations ou des matériels sont nécessaires au bon démarrage ou à la concrétisation de leurs. Le président du conseil d’administration, s’est appesanti sur les activités réalisées au cours de l’exercice écoulé avant de montrer l’intérêt et la particularité de la FMED au service des jeunes entrepreneurs. Il a félicité les bonnes volontés qui contribuent à l’exécution des programmes d’activités des associations. Il a exhorté les uns et les autres à financer les projets futurs de la fondation.

Beaucoup de promesses et 09 millions de FCFA ont été partagés entre les différents bénéficiaires à la suite d’un téléthon tenu sur place. Au titre de l’exercice écoulé, président du conseil d’administration, Moussa Mara, a noté que dans la lutte contre la pauvreté, la fondation a financé des activités au bénéfice de 224 entrepreneurs dont 19, le 04 décembre dernier.

En Somme, la fondation malienne pour l’entraide et le développement (FMED) reste plus que jamais déterminée à accompagner les jeunes entrepreneurs maliens en leur offrant les ressources nécessaires pour concrétiser leurs rêves. Moussa MARA de conclure que ce programme de remise de fonds pour l’emploi des jeunes est un investissement et contribue à réduire le chômage et à rendre radieux l’avenir de notre pays, et surtout d’assurer une bonne formation afin d’une transformation positive des vies des jeunes.

Mohamed SOGODOGO.

Commentaires via Facebook :