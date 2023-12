Mali : Clôture des états généraux de la jeunesse

La jeunesse du Mali a clairement affiché vendredi 22 décembre 2023, son engagement à accompagner les autorités de la transition dans le processus de refondation en cours. C’était lors de la cérémonie de remise des conclusions des états généraux au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta au Centre international de conférences de Bamako (CICB).

Ce document remis par le ministre en charge de la Jeunesse, Ibrahim Abdoul Kassim Fomba servira de feuille de route pour les actions futures en faveur de la jeunesse de notre pays. Il propose 256 recommandations portant sur l’organisation d’un cadre de rencontre annuelle entre la jeunesse et le chef de l’État, la digitalisation du processus de dépôt des dossiers au concours et recrutement de l’Etat et des collectivités territoriales et dans les Forces armées maliennes, l’adoption d’une loi fixant un quota de 30 à 40% pour la jeunesse pour les postes nominatifs et électifs.

Les jeunes ont également proposé d’être une force de soutien face aux défis et enjeux du pays en se mobilisant en cas de nécessité pour défendre la patrie. La jeunesse a décidé de s’engager à soutenir résolument les forces armées maliennes à travers les activités sportives, citoyennes et culturelles. Elle a demandé le renforcement des stratégies existantes en vue de la Promotion de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes.

Ces états généraux ont enregistré la participation du District de Bamako, de 600 communes, de 19 régions, de 31 pays et sur une plateforme-forme en ligne. Ils ont abordé les thématiques liées à la jeunesse, à la gouvernance, aux réformes politiques et institutionnelles ; jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion ; jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable ; jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale ainsi que jeunesse, sport, l’art et culture et jeunesse, vie associative et participation publique.

Le président de la Transition s’est engagé à mettre en œuvre cette feuille de route pour la réussite de la jeunesse malienne. Le colonel Assimi Goïta a souligné le taux de représentativité importante de la jeunesse s’élève à plus de 70% de la population qui, selon lui, souligne l’importance de la rendre en compte dans l’élaboration de toute politique de développement de notre paie. Les discussions discutées lors des états généraux de 1993, ont justifié le colonel Assimi Goïta, avant d’être mises à jour en tenant compte des évolutions socio-économiques et des nouveaux défis.

Il a fait savoir que les réformes politiques et institutionnelles en cours dans notre pays renvoient leur volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Selon le chef de l’exécutif, « Nous devons garantir la participation des jeunes dans le processus politique et la gestion des affaires publiques. Cela implique la gratuité de l’accès à l’éducation pour tous, la promotion de l’employabilité, le soutien à l’entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d’opportunités d’accès aux arts, à la culture aux sports. ». Le président de la Transition a salué la participation active des jeunes à cet exercice. « Ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, fort, souverain et prospère ».

La cérémonie a été marquée par la présentation de l’hymne de la jeunesse retenue parmi 179 propositions. Il s’agit du chant de Mathieu Dembélé, un ressortissant de Yangasso, dans la Région de San. Le lauréat a reçu la somme d’un million de Fcfa.

Mohamed DIAWARA

