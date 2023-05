Dans le cadre de sa transformation digitale et la satisfaction de sa clientèle, la direction générale de Coris Bank International Mali a procédé, le jeudi 11 mai, au lancement de Coris Money. C’était sous l’égide de sa directrice générale, Aïssata Koné.

Coris Money est une application mobile de Coris Bank International téléchargeable gratuitement à partir de Play store et App store et entre dans le cadre de l’amélioration de ses services. Coris Money est une application qui permet : le rechargement de crédit téléphonique, l’achat de crédit d’énergie électrique prépayée, le Paiement des taxes et impôts et le paiement en ligne (E-Commerce). Grâce à Coris Money, on peut vérifier son solde, faire des ordres de virement, faire des retraits aux distributeurs automatiques de Billets CBI sans cartes bancaires, faire transfert entre Coris Money et compte bancaire et tous les autres services bancaires.

Selon Traoré Kady Boly, cheffe de projet, tout le monde (particuliers et entreprises) peut disposer d’un compte Coris Money. Pour ce faire, il suffit juste d’avoir un numéro de téléphone et une pièce en cours de validité pour les particuliers. Les entreprises pour leur part doivent disposer des documents de création (RCCM, NIF, Statuts…). La création d’un compte Coris Money se fait auprès des agences de la banque, des distributeurs agréés ou par auto-enrôlement par le client lui-même.

C’est un service offert par la banque à sa clientèle afin de désengorger ses guichets et surtout amener le client à faire plusieurs opérations sans forcément se déplacer à l’agence. Il s’agit à terme de faciliter la vie du client en lui procurant une qualité de service irréprochable. Présente au Mali depuis 2014, Coris Bank international a lancé plusieurs produits dans le domaine de la transformation digitale. « Coris Money est un produit qui vient faciliter la vie du client et lui procurer une », a indiqué la directrice générale de Coris Bank International Mali, Aïssata Koné. « Il entre dans le cadre de l’inclusion financière et surtout dans la satisfaction des clients de la banque », détaille-t-elle.

Le produit sera disponible sur l’ensemble du territoire national du Mali. Toutes les opérations sont gratuites sauf le retrait qui coûte 1%.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

