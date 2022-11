En prélude de la première journée nationale des légitimités traditionnelles, prévue le 11 novembre prochain, le ministre de l’artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, a donné des éclairages sur les objectifs, les missions et les activités qui vont marquer cette journée lors d’un point presse tenu, le vendredi passé .

Créée par décret présidentiel le 4 mars 2022, la première édition de la journée des légitimités traditionnelle sera désormais célébrée chaque 11 novembre. A quelques jours de la tenue de cette journée, le ministre de l’artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, a donné le ton à cette édition inédite qui sera consacrée à la valorisation du pouvoir traditionnel. Maintes fois utilisées dans la résolution des conflits qui ont émaillé l’histoire du Mali, au fil des siècles, les légitimités traditionnelles jouent un rôle dans la gouvernance locale et l’équilibre de la société à cause de la confiance qu’elles continuent à bénéficier

Ce vivier de paix longtemps délaissé par les différents régimes du Mali sera désormais consulté par l’Etat. Pour le ministre Andogoly Guindo, c’est en raison du rôle qu’elles jouent dans la régulation de l’équilibre social que cette édition se propose d’impliquer les légitimités traditionnelles dans les prises de décisions, sur les questions de paix, la cohésion sociale et la Refondation de l’Etat. C’est pourquoi, explique-t-il, la journée du 11 novembre prochain contribuera à mieux exploiter le système de gouvernance des légitimités traditionnelles.

Il s’agira de valoriser et de raffermir l’ancrage des légitimités traditionnelles dans la vie politique économique et sociale. « Il s’agit de s’appuyer sur leur système de gouvernance avec lequel ils parviennent à gérer, traiter et solutionner jusqu’à l’oubli des différends pour amorcer une véritable refondation de l’Etat », a ajouté le ministre Andogoly Guindo. Soulignant que « l’Etat du Mali veut s’appuyer sur ce système de gouvernance pour sensibiliser les nouvelles générations à s’inspirer des valeurs sociétales pour l’éducation civique et morale et la construction citoyenne ».

Pour ce faire, l’édition de cette année sera consacrée à l’animation du thème sur la « place et le rôle des légitimités traditionnelles dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et la refondation ». Ce thème subdivisé en sous-thème débattu à Bamako et à l’intérieur du pays. En même temps, un jeu-concours est conçu sur les activités d’éducation au patrimoine et diffusé sur la chaine nationale. L’objectif est d’éveiller chez les enfants du Mali la curiosité sur tout ce qui propre à la connaissance des valeurs sociétales du Mali.

Selon le décret présidentiel qui a créé cette journée, le terme ‘’ les légitimités traditionnelles’’ englobe à la fois les familles fondatrices de Bamako, les autorités traditionnelles, les chefs coutumiers et religieux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

