Le gouvernement de la transition du Mali a décidé, le mercredi dernier, lors du conseil des ministres de subventionner trois produits de première nécessité afin de gérer la flambée des prix et la cherté de la vie.

Les produits concernés par cette subvention sont : le riz, le sucre et de l’huile alimentaire. Selon le communiqué du conseil des ministres, la subvention se traduira par la réduction de la base taxable de 50% sur l’importation de 300 mille tonnes de riz, 60 mille tonnes de sucre et de 30 mille tonnes d’huile alimentaire. Les critères des de l’importation des quantités produits concernés sont subordonnés, selon le communiqué, « à la signature avec les importateurs d’un cahier de charge portant notamment sur le prix au détail et la disponibilité des produits concernés sur l’ensemble du territoire national, au respect des quantités autorisées pour cette opération et la mise en place d’un mécanisme de suivi à travers des brigades de contrôle pour garantir l’efficacité de cette opération ». Les autorités estiment que la mise en œuvre de ces mesures permettra d’atténuer les effets de la flambée des prix des produits de première nécessité. Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les coûts mondiaux des produits de première nécessité, la crise sécuritaire dans les zones de productions et les sanctions imposées au Mali ont accentué la vie chère. Le prix des produits de consommation d a connu une augmentation fulgurante.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

