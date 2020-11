Mali : le Syltae et le STMMEIA en grève de 144 heures à partir du lundi 09 novembre

Les travailleurs du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale et ceux du ministère des maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine observeront une grève de 144 heures à partir du lundi 09 novembre. Cette décision fait suite à l’échec de négociation entre les syndicats des deux départements et le gouvernement.

–Maliweb.net- Le Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires Etrangères (Syltae) et le Syndicat des Travailleurs du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (STMMEIA) décident d’observer 144 heures de grève. Cela à compter du lundi 09 au lundi 16 novembre. Ce qui ressort du procès-verbal de conciliation dont maliweb.net a reçu une copie.

Sur les six points de revendications, les deux syndicats et la partie gouvernementale ne sont pas parvenus à un accord sur aucun point. Ce qui agace un syndicaliste. « Ils sont venus les mains vides sans aucune proposition. La partie gouvernementale a lâché un seul morceau même là nous ne sommes pas entendu sur les modalités d’application», a-t-il expliqué.

A titre de rappel, les revendications des deux syndicats portent sur I‘examen et I‘adoption du projet de Statut du corps diplomatique, la relecture du Décret N* 96-044/P-RM du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ; la relecture du Décret N* »05-4641P-RM du 17 octobre 2005 fixant la valeur du point d’indice de traitement des personnels occupant certains emplois dans les Missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que leurs primes et indemnités.

Autres revendications : la relecture des textes notamment les Décrets n’01-531/P-RM du 1er novembre 2001 portant octroi d’une indemnité d’équipement au personnel du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du Ministère des Maliens de I’Extérieur modifié par le Décret N* 02017-0814/P-RM du 26 septembre 2017 et la relecture de la loi n’05-39/AN-RM du 22 juillet 2005 relative aux indices spéciaux accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires et du décret N* »05-464/P-RM du 17 octobre 2005 portant sur la valeur du point d’indice de traitement.

Enfin l’octroi de frais forfaitaire de mission au personnel du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du Ministère des Maliens de I‘Extérieur lors des formations à I’ extérieur à compter de la date de signature du présent protocole.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

