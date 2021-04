Mali :L’organisation mondiale des droits de l’homme et une université libanaise décore et élève l’Imam Mahmoud Dicko au rang de Docteur

L’Organisation mondiale des droits de l’homme a remis sa plus haute distinction à l’imam Mahmoud Dicko et l’a décoré d’une médaille d’or pour ses efforts en faveur de l’éveil du peuple, de la défense des droits de l’homme et de la culture de la paix. L’Université Islamique de Beyrouth au Liban lui a aussi élevé au grade de Docteur. C’était le Mardi 30 Mars 2021 au mémorial Modibo Keita dans sous la houlette du secrétaire général de l’Organisation Mondiale des Droits de l’homme Ali Akil Khalil accompagné par le Dr Cheick Anine Jaafanr Al Sayegh président Directeur général du centre islamique Arabo-africain en présence de l’imam Mahmoud Dicko et de plusieurs membres de la CMAS.

Le secrétaire général de l’Organisation Mondiale des Droits de l’homme Ali Akil Khalil a signalé que c’est après une longue enquête sur les actes posés par l’imam Mahmoud Dicko au Mali en faveur de l’éveil des peuples, de la défense des droits de l’homme et de la culture de la paix ainsi que son rôle dans la sauvegarde de l’islam qu’ils ont décidé de lui remettre la haute distinction. Il a annoncé que les enquêtes menées auprès des maliens leur a réconforté dans leur choix. Il a fait la genèse de son association et a fait savoir qu’ils ont par le passé honoré des présidents de la République dont feu Nelson Mandela ainsi que des chefs de gouvernement.

Le président de l’Organisation Mondiale des Droits de l’homme David Gallop qui à cause des ses multiples occupations étant un des conseillers de l’actuel président des Etats Unis d’Amérique Joe Biden a fait une vidéo dans laquelle il félicite l’imam Mahmoud Dicko pour la distinction et lui a exhorté a travaillé davantage pour l’éveil des peuples et a enraciner la culture de la paix. Dr Cheick Anine Jaafanr Al Sayegh président Directeur général du centre islamique Arabo-africain qui représentait l’université islamique de Beyrouth a lui aussi loué les mérites de l’imam Mahmoud Dicko pour son combat en faveur des couches défavorisées et pour l’éveil des peuples et a annoncé que l’université le relève au rang de Docteur.

Après avoir reçu les distinctions, l’imam Mahmoud Dicko a affirmé qu’il est très ému mais pas fier des distinctions qu’il vient de recevoir à cause de la situation du pays. « Je dédie le prix au brave peuple du Mali et à sa jeunesse. Ce peuple digne. Je ne peux pas être fier des distinctions car 80% du pays sont occupés et les questions brulantes du pays sont traitées dans les salons des chancelleries étrangères » déplore-t-il. Il a invité les maliens à l’union sacré afin de sauver le pays.

Moussa Samba Diallo

