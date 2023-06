La plateforme Oui An Sona, qui a vu le jour en 2017 dans le but de soutenir le projet de révision constitutionnelle lancée par feu le président IBK, appelle à voter pour le « Oui » au référendum du 18 juin. L’information a été donnée au cours d’un point de presse par son vice-président, Ousmane Traoré. C’était le mercredi 14 juin à la maison de la presse.

Comme en 2017, la plateforme Oui An Sona appelle à voter pour le « Oui » au référendum du 18 juin. C’est ce qu’a indiqué son vice-président, Ousmane Traoré, selon qui le projet de la nouvelle Constitution reprend tous idéaux que la plateforme défendait dans le cadre de l’ancien projet de Constitution. « Et mieux encore, avec de nouvelles dispositions pour davantage renforcer la cohésion, la lutte contre la corruption et les inégalités qui ont tant contribué à détruire les fondamentaux de notre souveraineté économique, sécuritaire et de sécuritaire et de notre fierté », a-t-il justifié.

A l’analyse de ce qui précède en termes d’innovation, la démarche de la plateforme Oui An Sona ne peut donc que se positionner en faveur du Oui massif. Il a souligné que ce projet de la nouvelle Constitution initié par le gouvernement de la transition prend en compte l’essentiel des aspirations du peuple malien dans le domaine de la sécurité, du vivre ensemble et du renforcement de la démocratie et des droits de l’homme.

Pour terminer, Ousmane Traoré a invité le peuple malien à sortir massivement pour se prononcer en faveur du Oui. « Oui à la refondation, Oui à la paix, Oui au développement ! », s’est-il exclamé. Il faut rappeler que la plateforme Oui An Sonna a vu le jour en 2017 dans le but de soutenir le projet de révision constitutionnelle lancée par feu le président IBK. La plateforme avait à l’époque parcouru le pays pour exposer aux Maliens de toutes les régions, les enjeux et les bénéfices du projet.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

