Le comité international de la croix rouge CICR a présenté ce mardi 27 février son bilan humanitaire de l’année 2023. L’organisation humanitaire estime que de grandes actions ont été menées l’an dernier. Parmi lesquelles plus de 10 000 ménages ont bénéficié d’une assistance alimentaire soit 64 500 personnes. Ces réponses humanitaires ont amélioré les conditions des couches défavorables malgré quelques difficultés présentes.

Le chef du CICR Antoine Grand dresse un bilan positif des actions déployées par l’organisation en 2023 pour venir en aide aux personnes vulnérables. Toutefois, il pointe du doigt certaines difficultés notamment l’insécurité et l’inaccessibilité de certaines zones d’intervention. « Nous avons eu le soutien des hôpitaux de Gao, Ménaka, Mopti et de Kidal. Les assistances aux persiennes déplacées et retournées se sont déroulées normalement. Il n’y a pas eu de staff qui a été tué ou blessé en 2023, malgré qu’’il existe des zones où il n’est pas facile d’opérer », s’est réjoui le chef du CICR.

Le mécanisme de réponse rapide intégré RRM est un système performant qui a permis de soulager des milliers de personnes en besoin humanitaire, a indiqué Ibrahim Abba Sangaré directeur du développement social. Selon lui, il a également permis « le retour de 17 685 déplacés dans leur localité respective au dernier trimestre 2023 ». Il a par ailleurs précisé que « la Croix Rouge et les autres agences des Nations Unies apportent un appui considérable en produits alimentaires et non alimentaires qui permettent de soulager les souffrances des déplacés ».

A noter que le CICR prévoit également des actions dans le cadre des changements climatique, surtout l’avancée du désert.

Source: https://www.studiotamani.org/

Commentaires via Facebook :