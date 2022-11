La lutte contre la hausse des prix et la facilitation de l’approvisionnement en intrants agricoles et en produits de première nécessité se renforcent au Mali. En témoigne, la création de la Commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et de facilitation de l’approvisionnement du pays en intrants agricoles et produits de première nécessité.

Créée le 2 novembre dernier, cette Commission a pour mission de coordonner et de suivre toutes les initiatives visant à lutter contre la flambée des prix des produits de première nécessité et à faciliter l’approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité.

Précisément, il est chargé d’analyser les causes de la flambée des prix des produits de première nécessité et de l’approvisionnement difficile du pays en intrants agricoles, de prendre des mesures pour une meilleure gestion de la période de soudure, de coordonner et évaluer les actions et mesures prises au niveau des départements ministériels.

La commission est également chargée de proposer des mesures correctives en vue d’améliorer les conditions de vie des populations et d’assurer l’approvisionnement correct du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité.

Elle aura la tâche d’entreprendre toute autre action pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de réduction ou de maîtrise des prix des produits de première nécessité et de facilitation de l’approvisionnement correct du pays en intrants.

Présidée par le Premier ministre, la Commission interministérielle se réunit en session ordinaire chaque mois et en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Par Mohamed DIAWARA

