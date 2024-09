Me Malick Coulibaly : ‘’Nos FDS doivent redoubler de vigilance partout où elles opèrent.

Les populations doivent les soutenir dans le cadre du renseignement…’’

Suite à l’attaque barbare, ignoble des Groupes Armés Terroristes ( GAT) contre l’école de la gendarmerie nationale, le mardi matin 17 septembre 2024 qui a permis la vive réaction et la détermination de nos forces de défense et de sécurité ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de maîtriser la situation avec une rapidité exceptionnelle.

En cet élan de solidarité et de compassion envers nos FAMAS, l’ancien Ministre de la justice Me Malick Coulibaly a tenu à saluer le sacrifice constant de nos forces de défense et de sécurité, en s’inclinant devant la mémoire des victimes des attentats du 17 septembre courant, présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Avec la dernière énergie, il condamne ces actes ignobles.

Pour l’ancien Ministre Me Malick Coulibaly, au demeurant, lorsqu’on est engagé dans une guerre asymétrique, se croire à l’abri des attaques d’envergure à l’image de celles du 17 septembre, est un leurre. Pour autant, tous les enseignements doivent être impérativement tirés, les dysfonctionnements disséqués et les responsabilités situées à l’effet de mieux organiser nos forces de défense et de sécurité pour une meilleure anticipation.

Pour cela, il souhaite que nos FDS doivent redoubler de vigilance partout où elles opèrent. Il invite également les populations qui doivent les soutenir dans le cadre du renseignement. Elles doivent s’abstenir de toutes représailles et éviter les vindictes populaires qui alimenteront le cycle infernal de violences et mettront en mal notre vivre ensemble multi séculaire.

« L’ampleur de ces attaques et les symboles touchés démontrent à suffisance que nous devons resserrer les rangs et constituer une union sacrée autour de la nation menacée. A cette fin, les autorités et les acteurs politiques doivent œuvrer à l’apaisement du front politique. Notre diplomatie doit amorcer la désescalade dans nos relations avec l’ensemble de la Communauté internationale. Allah bénisse abondamment le Mali !» Conclut ses propos Me Malick Coulibaly.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

Commentaires via Facebook :