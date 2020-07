Médiation de la CEDEAO: le M5-RFP campe sur sa position initiale la «démission d’IBK»

Les leaders du Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) ont rencontré à deux reprises, ce jeudi 16 juillet, la mission de médiation de la CEDEAO conduite par l’ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan. A la sortie de ces rencontres, le Mouvement du 5 Juin a rendu public une déclaration.

– Maliweb.net -«La démission de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta et son régime»; «l’ouverture d’une Transition républicaine»; «l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour la poursuite des auteurs, et complices des tueries, blessures et exactions commises contre les manifestants»; «la libération du Chef de file de l’opposition, l’Honorable Soumaïla CISSE». Telles sont les quatre exigences formulées par le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP).

Ces préalables au dialogue ne sont pas une surprise. La position du M5-RFP avait été annoncée, un peu plus tôt dans la journée, par Issa Kao Djim, coordinateur de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’lmam Mamoud Dicko (CMAS). Ce dernier avait affirmé ne rien attendre personnellement de la mission CEDEAO. Car, cette institution, avait lancé Issa Kao Djim, se contente « de sauver les Chefs d’Etat».

Des va-t’en guerre ?

En décidant de rester camper sa position initiale, le Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) envoie des signaux. D’abord le mouvement montre sa détermination à poursuivre le combat entamé. Aussi, le mouvement entend obliger le président IBK à entrer en négociation directe avec lui. Toute chose qui pourrait laver l’affront subi à Koulouba, le 05 juillet dernier, lorsque le président IBK a invité les leaders du mouvement à aller «négocier avec sa majorité présidentielle».

Sans être des va-t’en guerre, les leaders du M5 semblent craindre que le président IBK, comme à son habitude, n’obtienne un Accord pour ensuite le jeter dans un tiroir. Dans sa déclaration de ce jeudi soir après la rencontre le médiateur de la CEDEAO, le Mouvement l’a réaffirmé: «tout dialogue est infructueux ou quasiment impossible avec IBK». Le M5-RFP brandit entre autres preuves: le non-respect de ses engagements, la non application des résolutions et accords issus des différentes concertations et négociations notamment la Conférence d’entente nationale, le Dialogue national inclusif, le Dialogue avec l’opposition politique.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

