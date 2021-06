Meeting de soutien de la transition : Sortie ratée d’Issa Kaou Djim

Le jeudi, 03 juin 2021 restera inoubliable pour Issa Kaou Djim. Un meeting de soutien aux autorités de la transition organisé par son mouvement Acrt-Faso KA Wele (Appel citoyen pour la réussite de la transition) a tourné au fiasco. Il a montré au numéro 10 que la mobilisation dont la Place de l’indépendance a l’habitude est le travail du M5-RFP.

Issa Kaou Djim voulait manifester sa volonté d’accompagner les autorités de la transition. Son invitation n’aura pas été suivie car à l’heure du meeting passé, il n’y avait que 7 personnes. Jusqu’à 15h30, Djim attendait toujours impatiemment son peuple. Ce fut comme dans la pièce ‘’En Attendant Godot’’ car personne ne s’est présenté pour l’accompagner dans son balani show. Celui qui s’est toujours cru compétent a fini par comprendre que seule l’union fait la force. Djim, dans une vidéo médiatique, a tenté de justifier les raisons qui ont empêché ses partisans à venir. Il l’explique par le faux-fuyant de la pluie.

L’adage nous dit : « vouloir c’est pouvoir ». En se référant à cet adage, on peut sans doute dire que Djim n’a pas de partisans fidèles derrière lui sinon la pluie ne devrait pas être la cause d’une telle humiliation. Au lendemain de son meeting raté, le M5-RFP, qu’il avait déclaré mort, s’est montré vivant le 4 juin 2021 lors son de son 1er anniversaire, la Place de l’indépendance a refusé du monde venu de tous les coins.

Un autre adage dit : « quand on va seul, on va vite mais quand on va ensemble, on va loin ». La question qui se pose est de savoir après cette sortie humiliante, Issa Kaou Djim va-t-il continuer dans sa dynamique ou va-t-il emprunter le chemin de retour à la raison et au bon sens ? En tout cas, c’est la chose la mieux partagée au monde ? En tout cas, l’heure est pour tous les Maliens de se retrouver autour d’un même idéal pour la refondation d’un Mali uni et prospère.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :