Mise en place de l’AIGE à Kati : Le représentant de la société civile désavoué

Le Front du 1er Avril de Kati a donné un point de presse, le samedi 1er avril 2023, à 10 heures à Noumorila. Il portait sur la situation du choix du représentant des organisations de la société civile de Kati à l’AIGE.

L’objectif de ce point de presse, selon Alfousseyni Sakiné, était de : dénoncer le mode de désignation des représentants de la société civile à l’Autorité Indépendante de Gestion des élections (AIGE Locale) par la préfecture de Kati, le mercredi 29 mars 2023 ; parler sur la situation critique de la gestion de la société civile de Kati, dirigée par des septuagénaires manipulés par l’administration à dessein et ; sur des décisions finales des organisations, Associations, Syndicats, Mouvements (politiques ou apolitiques) et Regroupements de Femmes contre cette décision Contestée.

Une décision qui a été prise de façon unilatérale et illégale par le préfet au détriment de la commune urbaine et de la préfecture de Kati. Selon lui, C’était prévu pour lundi, mais ça été reporté à Mercredi. Le jour J, a-t-il déclaré, on est allé, et il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Tous les représentants des mouvements, groupement ou association avait un mandat au nom de son regroupement d’origine.

Avec les partis politiques, il n’y a pas eu de problème. A 14 heures, à notre grande surprise, on nous amène une liste sur laquelle figuraient, seulement les noms de 15 à 16 associations pour nous dire que seuls les noms figurant sur ladite liste étaient autorisés à rentrer dans la salle. Surpris, nous avons cherché à comprendre. Ils nous ont fait savoir qu’il y a deux personnes à la tête de la société civile à Kati : la société civile communale et celle du cercle, le 1er c’est Ben chérif Diabaté, le 2ème Djouka Mady Sissoko.

Ces derniers ont affirmé avoir été à Koulikoro pour installer l’AIGE régionale sans problème. Et que nous ne devons pas faire de bruit. On a répliqué en disant que « ce n’était donc plus nécessaire de nous faire appel, d’autant que vous pouvez tout faire sans l’avis d’autrui. Si vous nous faites appel, vous êtes obligés de nous dire quelque chose. S’en est suivies des tractations, nous avons été conseillers par des personnes sages de ne pas faire de pagaille, car c’est ce qu’ils recherchent. Ils ont fait appel à la police pour dire qu’il y a des perturbateurs qui veulent empêcher les travaux. Nous sommes en démocratie, il faut se voir pour prendre la bonne décision. Voilà comment les faits se sont déroulés.

Abondant dans le même sens, l’Iman Sidy BA, très connu pour ses prises de positions pour la bonne gouvernance à Kati et sur le plan national dira : « Je suis témoin oculaire. Tout s’est déroulé à ma présence. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec le mode de désignation, quelqu’un qui prône pour le changement n’agirait pas comme cela. Ils font tout pour barrer la route à ceux qui veulent une gestion saine. Nous soutenons la Transition, en posant des actes, mais pas par les mots. Nous voudrions que ça se passe comme le souhaitent les membres des organisations de la société civile de Kati.» a-t-il déclaré.

Aussi présent à ce point de presse, Adama Coulibaly, président national de ‘’Faso Kolochiliba tonba ‘’ qui intervient dans ces situations pareilles survenues partout au Mali dira : « Autant le Mali nous appartient tous, ses lois aussi doivent l’être. On rencontre ces genres de problèmes partout au Mali, ce qui fait que certaines gens se trouvent à la tête des choses où ils ne devraient pas être.

Le Mali existe, mais le malien n’existe plus. Ce qui se passe en ce moment concernant la mise place de l’AIGE n’est pas étonnant. La construction d’un pays n’est pas facile. Quant Sidy Bah, il m’a appelé pour me faire part de la situation, nous avons vu le ministre de l’administration territorial, le gouverneur. Ils disent avoir pris notes qu’ensemble les erreurs seront corrigées.» a-t-il conclu.

Moussa Diarra

