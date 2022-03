La Semaine des marques au Mali sera organisée du 14 au 19 mars 2022 par le Centre de promotion de la propriété industrielle (Cemapi). Et pourquoi cette semaine et quels sont ses objectifs ? La réponse de Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, la directrice générale du Cemapi.

La Semaine des marques au Mali est un événement, le premier du genre au Mali. C’est une toute première édition. Nous avons souhaité organiser cette importante manifestation économique pour tout simplement célébrer les marques maliennes parce qu’au Mali, nous sommes tous consommateurs de marques au quotidien, mais le public, les entreprises en général, ne voient pas très souvent l’enjeu qui est derrière une marque.

Une marque, c’est avant tout un actif de propriétés industrielles, la marque est également l’identité des entreprises. C’est aussi un outil commercial, un outil de marketing pour les entreprises. C’est à travers une marque qu’une entreprise arrive à vendre ses produits, ses services sur le marché. C’est à travers une marque qu’une entreprise arrive à fidéliser une certaine clientèle. La marque est donc véritablement un outil qui permet à l’entreprise de créer des liens forts avec ses consommateurs et surtout d’acquérir des parts de marché plus importantes. C’est donc essentiellement pour célébrer les marques maliennes, mais aussi pour célébrer “le made in Mali” parce que nous devons aujourd’hui consommer nos marques et les mettre en valeur d’autant plus que nous sommes aujourd’hui dans une situation de crise qui nous impose de pouvoir compter sur ce que nous créons nous-mêmes, ce que nous produisons nous-mêmes.

Cette semaine des marques nous permet de conforter les entreprises maliennes dans leurs efforts de résilience économique malgré un contexte difficile et montrer que nous avons une économie qui reste solide, montrer que nous avons des entreprises dynamiques et qu’il faut les célébrer pour montrer aux consommateurs maliens que nous devons accorder une importance à nos marques et surtout consommer malien.

Cette semaine des marques, c’est également pour sensibiliser davantage les consommateurs à l’importance de la protection et également à l’importance de se protéger contre les méfaits de la contrefaçon parce qu’une marque qui n’est pas protégée n’est pas à l’abri de pratiques déloyales, comme la contrefaçon qui peut exposer la population. La contrefaçon est un danger pour l’économie. La contrefaçon tue l’économie, tue les entreprises. Elle est aussi un danger pour la population. Un produit contrefait ne peut pas garantir au consommateur les mêmes qualités qu’un produit original. D’où l’importance de la marque qui est le titre de propriété industrielle qui est délivré à une entreprise qui protège et exploite une marque sur un territoire bien déterminé, un titre qui lui donne un monopole, une exclusivité par rapport à l’exploitation de sa marque.

Aujourd’hui, protéger sa marque au Mali revient à la protéger dans l’espace Oapi qui est un espace commun à 17 Etats membres. L’Oapi est vraiment aujourd’hui un modèle d’intégration qui permet de couvrir tous les 17 Etats. Une marque protégée au Mali est aussi systématiquement protégée dans les 16 autres Etats de l’Oapi.

Quel est l’objectif de la semaine des marques ?

L’objectif de la Semaine des marques, c’est de célébrer les marques maliennes, c’est de développer la culture de la marque chez le consommateur et également montrer aux entreprises que la marque fait partie de leurs patrimoines. C’est leur identité. Lorsqu’elles investissent autour de cette marque, elles font toute une politique, une stratégie commerciale. Elles communiquent à travers cette marque. Au cours de cette Semaine de la marque, nous voulons donner toute la visibilité qu’il faut à nos marques et entreprises et encourager celles qui n’ont pas encore protégé leurs marques à venir le faire. Parce que tant qu’une marque n’est pas protégée, elle n’est pas déposée, elle n’est pas votre propriété.

Donc, tout le monde peut prétendre l’utiliser parce qu’elle est du domaine public.

Quelles seront les activités de la Semaine ?

Au cours de la Semaine, nous aurons une série d’activités qui visent à sensibiliser les publics cibles de tous bords. La manifestation est d’autant plus importante que les autorités lui ont accordé un intérêt particulier. Les cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise de distinctions seront présidées par le chef du gouvernement, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui a donné son accord pour nous accompagner. Et également, un certain nombre de distinctions seront octroyées. Il y a des Prix qui sont mis en compétition, notamment le Prix de la marque préférée qui sera choisies par vote, le Prix de la meilleure marque féminine, le Prix de la meilleure marque à l’international, les Prix des meilleures marques de produits et de services. A la demande des Officiels, un Prix sera spécialement dédié aux jeunes entrepreneurs. Ce prix sera le Prix de la meilleure marque de jeunes entrepreneurs.

Les entreprises maliennes se sont-elles manifestées ?

Oui ! Tout à fait ! Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. La manifestation vise aussi à témoigner de la résilience de nos entreprises malgré le contexte difficile. Je peux dire qu’il y a un engouement autour de l’activité. C’est justement le lieu pour les entreprises de prouver qu’elles existent malgré la crise, qu’elles sont là, déterminées à sauver notre économie. Aujourd’hui, nous avons un engouement, nous avons beaucoup de sponsors qui accompagnent l’activité, que ce soit des sponsors institutionnels, que ce soit les faîtières du secteur privé, des grandes entreprises du Mali qui accompagnent cette activité. Nous travaillons également avec les jeunes entrepreneurs, les incubateurs, les faîtières. C’est vraiment une manifestation qui permet aujourd’hui de réunir tout l’écosystème de l’innovation, de la créativité au Mali.

Quelles sont les cibles ?

Comme cibles, nous attendons une centaine de marques candidates pour cette 1ère édition. A quelques jours de l’événement, si les tendances se confirment, nous atteindront les objectifs de 100 marques.

Quel sera le lieu de la manifestation ?

Pour cette première édition, les manifestations se tiendront à Bamako. Avec les futures éditions, nous verrons éventuellement comment l’élargir. Donc, les manifestations se tiendront pendant une semaine à différents lieux, d’abord une partie au Cemapi (au siège), d’autres au CICB et autres places de la ville de Bamako.

Quel appel avez-vous à lancer ?

Si j’ai un appel à lancer, c’est d’inviter nos entreprises à associer leurs images à cette importante manifestation économique et leur garantir que nous allons leur donner une visibilité certaine parce qu’il est prévu un certain nombre d’activités et les grands artères de la ville seront à l’image de nos marques et du “made in Mali”.

Réalisé par Siaka Doumbia

