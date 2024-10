Dans le cadre du mois d’octobre, consacré à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion, la 3ème cohorte du Service national des Jeune (SNJ) Promotion feu Mahamadou Djibo, a organisé le 19 octobre 2024, une journée citoyenne de consultation médicale gratuite. Et de don de médicaments à l’endroit des populations c’était à la Maison des Aînés.

Apprendre, Servir et Défendre, tel est le slogan du Service national des Jeunes (SNJ). Ce slogan semble être bien assimilé par les éléments de la 3ème cohorte. Depuis leur présentation sous le drapeau, la 3ème cohorte est demeurée une famille et met en œuvre des actions multiformes pour servir la nation malienne. Ainsi, ce mois d’octobre, consacré par les plus hautes autorités à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion, la 3ème cohorte n’est pas restée en marge pour jouer sa partition. Elle vient d’enlever une grosse épine des pieds des Maliens. Et ce, à travers l’organisation de la journée de consultation médicale gratuite et de don de médicaments.

Dès 8h, le personnel de santé de la 3ème cohorte était sur place en blouse blanche. Il s’est ensuite réparti entre les boxes de consultation selon les spécialités : ophtalmologie, dépistage du diabète, hypertension artérielle, médecine générale. Et peu à peu, la cour recevait progressivement du monde.

Makan Kébé, président de la 3ème cohorte, sur l’initiative de cette journée, il a souligné qu’elle a pour but de contribuer au renforcement de la solidarité nationale, mais aussi la cohésion. «Ce mois d’octobre intervient dans un contexte dominé par des crises multiformes, des inondations… Nous avons voulu organiser cette journée citoyenne de consultation gratuite pour aider nos compatriotes en cette période difficile. Par ailleurs, nous sommes des réservistes, nous voulons également attirer l’attention des populations que la réserve peut-être utile en temps de paix comme en temps de guerre». A déclaré Makan Kébé, invitant d’autres organisations à s’inspirer de cette action afin d’aider nos populations.

Au moins plus de 400 personnes étaient attendues pour cette première édition de la journée citoyenne de consultation médicale gratuite. Cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par beaucoup de personnes venues se faire consulter.《 Je remercie les initiateurs pour cette belle action de solidarité à l’endroit des populations. Je suis venu, j’ai été consulté, ils ont ensuite prescrit une ordonnance, puis m’indiquer la pharmacie. Tout s’est bien passé. Qu’Allah les assiste dans cette bonne action, nous confie une consultante.

Il est à noter que le mois de la solidarité continue et la 3ème cohorte compte également procéder à la collecte des anciens habits pour soutenir les victimes des inondations.

Oumou Fofana

