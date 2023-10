Mois de la solidarité : la BDM-SA offre des vivres pour 20 millions FCFA aux veuves, orphelins et blessés de guerre FAMa

Dans le cadre de la 28e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a offert des vivres d’une valeur de 20 millions de F CFA aux veuves, orphelins et blessés de guerre des Forces armées maliennes (FAMa). Les vivres sont composés de 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 400 bidons d’huile de 5 litres. La cérémonie de remise des dons a eu lieu le vendredi 20 octobre 2023 à la direction du Service social des Armées.

La cérémonie de remise des vivres offerts par la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a été une tribune pour le directeur du Service social des Armées, le colonel-major Bréhima Samaké, pour rappeler que depuis une dizaine d’années, le Mali est en guerre contre les forces obscurantistes dont les conséquences sont les dégâts matériels importants, des blessures ayant occasionné des handicaps et même des pertes en vies humaines. Pour la mémoire des dignes fils (des vaillants soldats et des civils) tombés au champ de l’honneur, il a fait observer une minute de silence. Il a remercié les responsables de la Banque de développement du Mali d’avoir pensé en ce Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion aux veuves, aux orphelins des militaires tombés sur le champ de l’honneur et aux blessés de guerre. Il a ajouté que la BDM-SA a mis à la disposition de la Direction du service social des Armées l’important don d’une valeur de 20 millions F CFA au profit des veuves, orphelins et blessés de guerre.

“Ce don de la BDM-SA fait suite aux appels patriotiques des autorités nationales en vue de la multiplication des œuvres sociales à l’endroit des couches vulnérables au Mali. Cette œuvre caritative n’est pas une première de la part de la BDM-SA, car en 2022, cette même structure a octroyé 2 bœufs, 50 sacs de riz et la somme en espèce de 250 000 F CFA au profit de 50 veuves et orphelins. Ce don d’une valeur de 20 millions F CFA est composé de 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 400 bidons d’huile alimentaire de 5 litres”, a-t-il précisé. En citant le philosophe chinois Confucius, il a dit que “la générosité est une des plus belles qualités de l’âme. Elle nous aide à voir la beauté des choses et des gens”. A travers cette citation, il a voulu dire que le geste de la BDM-SA démontre l’humanisme et la bonne volonté de ses responsables à œuvrer avec la direction du Service social des Armées pour le bien être des veuves, des orphelins et des blessés de guerre. Selon le colonel-major Bréhima Samaké, ce don de la BDM-SA cadre parfaitement avec les objectifs fixés par les plus hautes autorités militaires du Mali en faveur de l’assistance et l’amélioration des conditions de vie des veuves, orphelins et blessés de guerre. “Par conséquent, nous demeurons convaincus que les efforts conjugués de l’Etat et des partenaires comme la BDM-SA, contribueront de manière significative à améliorer les conditions de vie de nos populations cibles”, a-t-il espéré.

Il a rappelé la mission de la direction du Service social des Armées qui œuvre quotidiennement pour l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement

des miliaires et de leur famille. “A cet effet, nous comptons sur vous afin de pérenniser nos actions en faveur des veuves, orphelins, et des blessés de guerre des Forces armées et de sécurité”, a-t-il dit. Et de promettre que les vivres feront l’objet d’une utilisation rationnelle et efficiente par les familles bénéficiaires.

Aux dires du directeur général adjoint de la BDM-SA, Békaye Traoré, la cérémonie de remise des dons est d’une importance particulière et d’une haute portée humanitaire. Car, il s’agit de répondre à l’appel du cœur en faveur des plus vulnérables.

“A notre sens, l’appel du cœur en faveur des plus vulnérables, est la signification profonde du concept du Mois de la solidarité décrétée il y a déjà plus de deux décennies dans notre pays. La Banque de développement du Mali, institution bancaire historique et citoyenne n’est pas restée sourde à cet appel de la générosité de cœur. Au contraire, elle est restée très attentive chaque fin d’année à l’avènement de ce moment de partage et d’espérance pour apporter sa part de soutien à ceux qui en ont légitimement besoin. Et dans le contexte de crise sécuritaire dans lequel nous vivons depuis plusieurs années, notre choix s’est porté encore et pour la deuxième fois consécutive sur le service social des Armées, une structure créée pour entendre le pouls et les ressentiments profonds de nos braves frères et sœurs qui ont eu le courage de s’engager au péril de leur vie afin que les autres maliens puissent vire, se mouvoir et travailler dans la paix et la sécurité”, a-t-il déclaré.

Il a précisé que l’appui alimentaire que la direction générale de la BDM-SA lui a chargé d’apporter est composé de 25 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et de 400 bidons d’huile pour une valeur de 20 millions de F CFA. Il a espéré que la donation contribuera à combler les besoins nombreux et cruciaux des familles bénéficiaires. “Cependant, nous savons que rien, rien ne peut apaiser définitivement la douleur de la perte d’un être cher comme un père, une mère ou un fils. Puisse Allah, le Tout Puissant et le Tout Miséricordieux rétribuer toutes ces pertes cruelles par le pardon et le repose éternel de leurs âmes. Nous devons prier sans relâche dans ce sens”, a-t-il dit. Au nom des familles bénéficiaires, Mariam Koné a remercié les autorités de la Transition, le responsables de la BDM-SA et du Service social des Armées pour ces dons aux veuves, orphelins et blessés de guerre. Elle s’est dite fière de leurs défunts époux, frères, fils qui ont donné leur sang pour faire ramener la paix au Mali.

La remise symbolique des vivres et la remise de lettre de remerciement à la BDM-SA a mis fin à la cérémonie.

