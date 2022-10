En exécution de son plan d’action pour le Mois de la solidarité 2022, l’opérateur historique de téléphonie mobile au Mali, Moov Africa Malitel a remis 50 kits scolaires à l’Association malienne de lutte contre les défiances mentales chez l’enfant (Amaldeme), le mardi 11 octobre 2022. La même opération a concerné le lendemain, 12 octobre 2022, le Village d’enfants SOS de Sanankoroba. Il ne pouvait en être autrement, pour Moov Africa Malitel, qui tient à honorer la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) déjà en temps normal, à plus forte raison à l’occasion du mois dédié à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion au Mali. Le soutien de l’entreprise à l’éducation, à la santé, aux activités génératrices de revenu, à l’accès à l’eau potable, aux sports et à la culture est constant partout au Mali. Cette semaine, la joie se lisait naturellement sur les visages des bénéficiaires de l’Amaldeme et du Village d’enfants SOS de Sanankoroba, qui voyaient une épine ôtée de leur pied et donc incités à redoubler d’effort en classe.

La rédaction

