C’est au cours d’une session d’appropriation de vulgarisation du projet de Constitution organisé en ce jour jeudi 18 mai 2023 au CFP de senou par le Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en faveur de ses travailleurs pour qu’ils s’approprient des 191 articles de la constitution.

Il faut rappeler que c’est suite à l’instruction donnée au Gouvernement par le Président de la Transition, Chef de l’État, Excellence le Colonel Assimi GOITA, lors du Conseil des Ministres du 15 mars 2023, qu’un Comité de Pilotage pour la Vulgarisation du Projet de Constitution fut créé par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Choquel Kokalla MAIGA et placé auprès du Ministère de la Refondation de l’Etat. Ce comité qui comprend deux organes, à savoir : une Commission interministérielle d’orientation stratégique et coordination, a donné mandat à tous les départements, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour donner la bonne information aux maliens.

Selon le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle M Bakary Doumbia expliquera aux travailleurs de son département que la stratégie d’appropriation et de vulgarisation gouvernementale du projet de constitution répond à une exigence de vérité et de Redevabilité à l’égard non seulement des travailleurs de notre département et au-delà des Forces vives maliennes qui ont accepté de prendre part aux Assises Nationales de la Refondation. Ainsi, l’avant-projet de Constitution a été élaboré suivant un large processus participatif et inclusif associant les Institutions de la République, les partis politiques, les organisations de la société civile, les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les faîtières du monde rural, du secteur privé, des forces syndicales et de la presse, les acteurs du monde artistique et culturel, les forces armées et de sécurité, les groupes signataires et ceux de l’inclusivité de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, et la Diaspora, etc. De tout ce qui précède, il est incontestable que ce projet de Constitution est le produit de larges concertations qui ont impliqué l’ensemble des acteurs sur tout le territoire. Et, jamais le processus d’élaboration d’une Constitution au Mali n’a été autant inclusif et participatif, que celui que nous vivons aujourd’hui. A imaginer simplement le niveau de consultation, de participation, d’écoute et d’implication des populations ou de leurs représentants, l’on peut affirmer, sans risque de se tromper, que nous avons là entre nos mains le projet de Constitution véritablement voulu et élaboré par le Peuple malien.

C’est pourquoi, il a invité ses collaborateurs de faire de leur ce projet et le porter partout où ils iront pour le bonheur et l’honneur du Mali et des maliens. Car leur département aura ainsi fait œuvre utile pour lui-même et le pays tout entier.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

