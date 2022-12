Dans le but de lutter contre l’insécurité en Afrique, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a plaidé devant le conseil de sécurité la mise en place d’une force africaine. Des propos racistes, estime Claude David Convisser, un avocat américain, qui au cours d’une conférence de presse qu’il a animé, le mardi 13 décembre, à Bamako a demandé la démission de Guterres.

« Je me présente devant vous aujourd’hui pour critiquer le secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, l’honorable Antonio Guterres, pour ses propos et son approche raciste de la résolution des problèmes de terrorisme et de guerre dans le Sahel occidental », attaque Claude David Convisser. Cette critique fait suite aux propos du patron de l’administration onusienne. Celui-ci, rapporte l’avocat américain, a indiqué dans les colonnes du journal Indépendant du 6 décembre 2022, qu’« il faut des opérations africaines solides d’imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme ».

C’est une conception raciste, souligne Claude David David Convisser. Il reproche au secrétaire général de l’ONU d’avoir outrepassé son rôle. « Antonio Guterres est le secrétaire général du monde entier et à ce titre ne doit parler de la mise en place d’une force exclusivement africaine pour régler les problèmes africains », a-t-il commenté. L’appel du secrétaire général Guterres pour une force robuste de l’Union africaine d’imposer la paix et de lutter contre le terrorisme est complètement erroné, a insisté Claude David Convisser.

Il a indiqué qu’aucun nombre de soldats supplémentaires ne pourra jamais gagner cette guerre asymétrique. « Sa précision que les pions soient africains montre son mépris pour le peuple africain. Nulle part dans l’histoire, les Nations unies n’ont transformé une force d’intervention selon des critères raciaux spécifiques », a-t-il expliqué.

Au regard de ce qui précède, le conférencier estime que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne doit avoir « aucun scrupule à dénoncer le racisme du secrétaire général Guterres devant le Conseil de sécurité de l’ONU et dans les chambres de l’Assemblée générale ». « Je demande au secrétaire général Guterres de démissionner ou à l’Assemblée générale de le destituer », a-t-il clamé.

Aussi, Claude David Convisser s’est prononcé sur la crise sécuritaire qui sévit au Mali depuis 2012. Il faut selon lui négocier avec les groupes extrémistes violents. Il se propose d’être un médiateur bien évidemment si les autorités maliennes le souhaitent. L’avocat dit pour cela être prêt à rencontrer les autorités maliennes de la transition.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

