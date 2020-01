Afin de réduire au maximum, voire éviter les accidents de la circulation dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec l’ANASER a mené une vaste campagne de sensibilisation et d’information sur les grandes artères du district de Bamako à l’endroit des usagers de la route. Dénommée « Nuit zéro accident », cette activité a enregistré la participation de trois membres du gouvernement aux côtés des membres du bureau du CNJ-Mali.

Cette campagne d’information faut-il le rappeler était le premier grand test du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali élu au mois de novembre dans la capitale de l’or blanc. Ainsi, ce sont trois ministres du gouvernement qui ont pris au lancement. Il s’agit entre autres du ministre de la jeunesse et des sports Arouna Modibo Touré, de son homologue des Transports et de la mobilité urbaine Ibrahim Abdoul Ly de celui de la sécurité intérieure et de la protection civile, le général Salif Traoré. Du côté des jeunes, outre le président du Conseil national de la Jeunesse Amadou Diallo, accompagné par les membres de son bureau, on pouvait aussi noter la présence du président sortant Souleymane Satigui Sidibé. C’est la montée du Pont des martyrs en commune V qui a servi de cadre au lancement de cette activité où le conseil communal de cette localité a fait une forte mobilisation.

Cette opération menée par le CNJ-Mali en partenariat avec l’ANASER, la Protection civile a surtout pour objectif à réduire le taux d’accident de circulation à travers le respect du code la route. C’est pourquoi, habillés en gilets jaunes, ces jeunes ont investi les grandes artères des six communes du district de Bamako afin d’inviter les usagers à rouler doucement, à éviter l’alcool au volant, à porter la ceinture la sécurité et le casque pour les motocyclistes…

En plus des six communes du district de Bamako, des campagnes similaires se sont déroulées dans les zones d’implantation de l’ANASER notamment Ségou, Sikasso et Kayes où les conseils régionaux de ces localités se sont fortement mobilisés pour la même cause.

En tout cas le premier responsable de la faitière de la jeunesse malienne qui a fait le tour des six communes du district de Bamako avec la Directrice de l’ANASER Mme Diadji Sacko et le Commandant de la compagnie de Circulation routière Abdoulaye Coulibaly, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction non seulement par rapport à leur collaboration avec l’ANASER, mais aussi la forte mobilisation des membres du gouvernement. Laquelle semble être le premier test réussi du nouveau bureau de la faitière de la jeunesse malienne avec le président Amadou Diallo, qui s’est félicité de l’appréciation faite par les usagers de la route rapport à cette initiative.

Aussi, après la campagne « Nuit zéro accident », le CNJ-Mali va se lancer dans un partenariat plus fécond avec l’ANASER qui ne va plus se limiter à la seule nuit du 31 décembre.

Il faut souligner que le CNJ-Mali a pris part activement aux travaux du Dialogue national inclusif et compte jouer toute sa partition dans le suivi, la mise en œuvre des recommandations de ce cadre d’échange qu’il a jugé salutaire. Et projette de se doter d’un plan d’action triennal dans les jours à venir.

K T/Maliweb.net

