Elle contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire des enfants talibés et des personnes déplacées internes

Fidèle à une tradition instituée depuis une décennie, l’Ong Secours Islamique France (SIF) a lancé ce jeudi 31 mars 2022, la 10ème édition de l’opération Ramadan. C’était dans ses locaux sis à Torokorobougou. Cette année, 8000 enfants talibés issus des écoles coraniques et 4023 personnes déplacées internes, bénéficieront de ladite opération.

Le chef de projet Souleymane O. Doumbia a brossé le déroulement de l’opération dont l’approche méthodologique se fera par un transfert monétaire à travers les coupons de valeurs échangeables contre les denrées alimentaires dans les boutiques avec lesquelles le SIF, a signé un contrat de prestation. Pour ce faire, des listes des bénéficiaires et des fiches d’enregistrement des échanges ont été remises aux boutiques. Et pour bien mener l’opération, M. Doumbia dira que le SIF a des partenaires avec lesquels, il travaille. Il s’agit des Associations des maîtres des écoles coraniques (AMEC) et des Directions de développement social et de l’économie solidaire. Les zones concernées par cette opération sont : les 6 Communes du district de Bamako, les Communes de Ségou, Baraoueli, Bla, Macina, les Communes de Mopti, Djenné, Bandiagara, Bankass et Koro et les Communes de Tombouctou, Gourma Rharous.

Pour le chef de mission SIF Mali, M. Crispin Nshangawmé, l’opération Ramadan est une initiative d’assistance alimentaire qui contribue à améliorer la capacité d’accès aux aliments des bénéficiaires pendant le mois béni de Ramadan. Elle vise, aussi, à renforcer la sécurité alimentaire des bénéficiaires durant cette période sainte de la religion musulmane. « Nous sommes conscients du faible volume de cette assistance, mais nous osons croire que cela pourrait certainement améliorer la situation alimentaire des bénéficiaires que les personnes déplacées internes et les enfants talibés des écoles coraniques de nos zones d’intervention (Bamako, Mopti, Ségou et Tombouctou » fera savoir M. Crispin pour justifier le bien-fondé de l’opération.

Et le chef de mission d’ajouter que certes, les défis sont énormes, mais uns aux hommes et femmes de bonne volonté que vous êtes, nous avons le ferme engagement de participer au changement, d’aller résolument de l’avant vers un monde bienveillant.

La représentante du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mme Cissé Zeinab Keita s’est félicitée du fait que l’opération Ramadan de l’édition 2022 du SIF s’est élargie au profit des bénéficiaires. Se faisant, elle va en parfaite symbiose avec les objectifs du département. Le ministère de la Solidarité, au nom du gouvernement, s’est félicité de cette noble intervention du SIF, chaque fois que cela est nécessaire pour combattre la pauvreté dans notre pays et soulager les maux des personnes vulnérables.

Diakalia M Dembélé

