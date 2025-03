Opération “Sunkalo Solidarité 2025” : Le gouvernement renforce son soutien avec la ‘Facilité Alimentaire Malienne’

Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Moussa Goïta, a officiellement lancé l’édition 2025 de l’opération Sunkalo solidarité le vendredi 7mars 2025, dans la cour de l’Office des produits agricoles de Sogoniko. En effet, après le succès de la première édition, « Sunkalo Solidarité pour le Ramadan 2025 est reconduite par les autorités avec encore plus d’actions solidaires et soutien aux personnes vulnérable de Bamako et dans les régions. Pour innover la présente édition apporte un mécanisme novateur qu’ est la ‘ Facilité Alimentaire Malienne’ qu’ est la vente sociale ‘des denrées.

L’opération Sunkalo Solidarité a été mise en place par les autorités afin apporter une aide concrète aux populations vulnérables durant le mois de Ramadan .Pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire , Moussa Goïta, l’ initiative témoigne l’esprit de générosité et de solidarité prôné par la religion, et sa réalisation mobilise plusieurs département ministériel sous la coordination du Commissariat à la Sécurité Alimentaire( CSA). Poursuivant, M. Goïta, a rappelé les différentes réalisations effectuées dans le cadre de cette initiative . Il s’agit notamment de la création d’espaces de repos éclairés à Bamako et dans les régions, la distribution de kits alimentaires pour la rupture du jeûne et de vivres secs à emporter. A cet effet, Moussa Goïta, a insisté sur l’important rôle joué par le CSA dans la coordination des activités à savoir la vente subventionnée de 10 8 30 tonnes de riz la mise en place d’un mécanisme novateur dénommé « Facilité alimentaire » qui dans sa phase expérimentale a concerné seulement les six communes du district .Moussa Goïta, a continué par citer d’autres réalisations effectuées dans le cadre de cette opération, A ce titre, il a rappelé que le CSA a également appuyé les ministères sectoriels et les gouverneurs de région en mettant à leur disposition des tonnes de vivres à distribuer aux populations ciblées : 20 tonnes de riz, soit 8 000 sacs de 50 kg, ont été distribuées aux 20 gouverneurs de région pour assister les fidèles musulmans et chrétiens. Aussi, 22 sites de prière, dont 18 à Bamako et 4 à Kati, -devraient recevoir 880 cartons de dattes (17 600 kg) offerts par l’Arabie Saoudite, a fait savoir le représentant du CSA. Quant au Collectif des Associations Musulmanes du Mali, il devrait a également recevoir 100 cartons de dattes (2 000 kg).

Dans la continuité de cette opération, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire poursuit la mise en œuvre de la ‘Facilité Alimentaire Malienne’, a expliqué l’adjoint au commissaire . Précisant que la FAM vise à améliorer l’ accès des populations urbaines les plus vulnérables, parfois exclues de la distribution alimentaire gratuite , à des denrées essentielles à des prix socialement adaptés. « Il s’agit concrètement d’une vente à prix social permettant aux ménages non éligibles à l’aide gratuite mais disposant de revenus insuffisants, de satisfaire leurs besoins alimentaires de manière digne et décente », a-t-l déclaré. Tout en indiquant que l’opération, couvrira cinq région et le nombre de ménages bénéficiaires sera déterminé après publication des résultats définitifs du Cade Harmonisé, prévue pour fin février 2025.

A noter que cette remise a enregistré la présence du président de la Délégation spéciale de la commune VI et celle du coordinateur des Chefs du quartier du district de Bamako. Ces légitimités locales au nom de leur communauté ont vivement salué l’ initiative, et assurer de leur accompagnement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :