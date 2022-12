La 5ème édition du CEO TALK organisé par le REAO Mali a été animée par le président du Groupe CIRA. SAS monsieur Seydou Mamadou Coulibaly sous le thème : Opportunité entrepreneuriales au Mali, enjeux et perspectives pour les jeunes. C’était le samedi 10 décembre à Azalaï hôtel en présence des membres du REAO, des jeunes étudiants et autres personnalités du secteur.

Le CEAO TALK périodiquement organisé par le réseau de l’entreprise de l’Afrique de l’ouest au Mali (REAO- Mali) est un cadré dédié aux jeunes, a fait sait savoir le modérateur de la journée M. Sidi Dagnioko du CEO Sprit. Et d’ajouter que ces rencontres permettent aux jeunes d’échanger avec une ou un chef (fe) d’entreprise, une interaction qui ouvre le chemin aux jeunes ayant pour ambition de s’insérer dans l’entrepreneuriat.

La présidente du REAO Mali, le Dr AWA Diarra en souhaitant la bienvenue aux participants, a abordé dans le même sens en notant que l’événement à gagner en grandeur et attire de plus en plus les jeunes. Poursuivant, la présidente du REAO-Mali, dira qu’il s’agit beaucoup plus d’ une tribune d’échange de réflexion et de partage d’expérience qui donne l’opportunité aux jeunes d’apprendre des chefs d’entreprises. « La réussite existe, la réussite peut se faire, tout est possible, il suffit juste d’avoir du courage », a –t-elle déclaré. Tout en faisant savoir que les réussites sont parfois jalonnées d’échecs mais que ceci ne devrait point mettre frein aux objectifs.

Ses propos sont renforcés par celui de l’ancien président du REAO-Mali, M. Bakary Camara qui déclare : « les raccourcis n’ont pas de lendemain, une entreprise se construit avec de la vision, de l’engagement et dans le temps. Et l’emprunt des raccourcis rattrape toujours et se paye dixit M. Camara.

Introduisant le conférencier du jour, la présidente Diarra dira que M. Seydou Mamadou Coulibaly est une référence, ingénieur en génie civile, M. Coulibaly est le président du Groupe CIRA-SAS un Bureau d’Etudes privé crée en 1991. Ledit bureau est spécialisé en Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée.

Dans son exposé, M. Coulibaly a insisté sur l’importance de relations au sein des entreprises. Selon ses dires, les relations interpersonnelles, de coopération impactent beaucoup sur les performances d’une entreprise. Il explique également que la force la ressource humaine est une force déterminante dans le potentiel et performance d’une entreprise. « La meilleure gestion de ses ressources, permet à l’entreprise d’évoluer, et si on demande aux autres de faire des sacrifices, il faut en faire soi-même », a- t- il soutenu pour mettre en exergue l’importance de l’exemplarité dans la gestion entrepreneuriale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

