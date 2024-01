OXFAM : Droit de réponse

Dans votre parution du 23 janvier 2024, Oxfam a appris avec surprise les allégations relatives à la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Notre surprise fut grande que l’article ait été publié sans que le journaliste ait pris la peine d’investiguer sur le sujet, contre vérifier l’information ou même approcher la direction de Oxfam au Mali avant la publication.

Dans l’ordre chronologique de l’article publié, il est important de noter que la responsable des ressources humaines (Human Resources Manager) a quitté l’organisation à la suite d’une séparation à l’amiable, qui a fait objet d’un protocole d’accord frappé par le seau de la confidentialité.

La Senior RIC Officer que vous avez nommé cheffe de projet Plaidoyer était bien sous un contrat à durée déterminée. Ce contrat est arrivé à terme le 30 novembre 2023.

La conseillère media et communication que vous avez nommée conseillère à la communication disposait avec Oxfam d’un contrat à durée déterminée, arrivé à terme le 30 novembre 2022.

Selon l’article, nous citons “la Business Développement Management a été forcée de quitter son poste”. Il est important de noter que ce staff travaille toujours à Oxfam et même à un poste plus élevé.

Nous voudrions souligner que pour toute l’année 2023, Oxfam au Mali a enregistré seulement quatre démissions pour des raisons personnelles, et ce contrairement aux allégations faites dans votre article.

Aussi, vous avez mentionné “le non-lancement de l’appel à candidature visant à recruter un nouveau directeur des ressources humaines”. Contrairement à ces affirmations, le poste de Human Resources Manager, conformément à notre organigramme et à nos politiques internes, a été publié sur la période du 29 novembre 2023 au 14 décembre 2023. Le processus de recrutement est toujours en cours. A ce jour, le poste n’est pas encore pourvu.

Est-il encore nécessaire de rappeler que la position de conseiller media et communication n’a en effet aucun pouvoir sur le recrutement et la gestion du personnel comme peut en témoigner la description de son poste.

Oxfam est une organisation internationale, sérieuse, qui dispose de différents mécanismes de plaintes confidentiels pour dénoncer les cas de violations diverses. Nous disposons également de politiques de sauvegarde des personnes vulnérables aussi bien au sein de notre structure qu’à l’extérieur.

Nous restons attachés à notre vision d’un Mali pacifié, ou les inégalités et les injustices sociales sont réduites et ou tous -es les citoyens et citoyennes exercent et jouissent pleinement de leurs droits, sont valorisés et sont traités de manière égale.

En 2023, Oxfam a accompagné au Mali dans divers secteurs (protection, sécurité alimentaire, eau-hygiène-assainissement, économie équitable…) nombre de nos concitoyens et a soutenu plusieurs organisations de la société civile.

Pour ce faire, Oxfam a impacté positivement la vie de plus d’un million de personnes et emploie plusieurs personnes.

Bamako, le 29 janvier 2024

Le conseiller media et communication

