Pour faciliter l’adhésion et le paiement des cotisations à l’assurance volontaire proposé aux Maliens par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), en partenariat avec SAER Emploi, SAMA MONEY a noué un partenariat avec l’Assurance AV+. Le lancement commercial du partenariat s’est déroulé hier, mardi 15 mars 2022, à Bamako. C’était en présence du Président Directeur Général de SAMA MONEY, Daouda Coulibaly ; du directeur général des Assurances AV+, Marafa Traoré ; du directeur général de la CANAM, le Médecin Général Boubacar Dembélé.

Le Président Directeur Général de SAMA MONEY, Daouda Coulibaly, a soutenu que c’est dans son approche d’inclusivité financière des populations que SAMA MONEY annonce officiellement son partenariat avec l’Assurance Volontaire AV+. Selon lui, SAMA Money lie un partenariat étroit avec AV+ pour le bien-être de nos populations et en vue de faciliter l’accès à ces produits d’assurance. « Ce projet d’inclusion sociale est né de la volonté partagée de l’Institut National de la Prévoyance Sociale(INPS) et de SAER Emploi( entreprise qui pilote le projet) de conjuguer leurs efforts pour augmenter le nombre d’adhérents au régime de l’assurance volontaire », a déclaré Daouda Coulibaly. Il ajoutera que comme avantages de ce partenariat, en plus d’ élargir l’accès aux produits d’assurance à toutes les couches de travailleurs, se présente aux utilisateurs de SAMA Money, la possibilité de payer leur cotisation par tranches selon leurs capacités: cela offre ainsi à l’assuré une solution flexible de régler ses cotisations d’assurance en toute simplicité.

Pour sa part, le directeur général de l’ Assurance AV+, Marafa Traoré, a souligné que de nos jours, la problématique de la promotion du régime de l’assurance volontaire et de l’augmentation du nombre d’adhérents de ce type de régime est au centre des préoccupations de bon nombre de caisses de sécurité sociale dans le monde, notamment celles des pays africains en général et celles des pays de la sous-région en particulier.

Au Mali, ajoute-t-il, l’INPS, dans le cadre de solutions, a conclu un partenariat avec la Société africaine d’études et de réalisation (SAER Emploi) qui s’est concrétisé par une convention de délégation de gestion qui donne désormais mandat à SAER Emploi à travers la société AV+ qui est une structure dédiée à promouvoir l’Assurance Volontaire sur l’ensemble du territoire national.

Selon lui, pour bien mener sa mission, SAER Emploi AV+ a mis en place une organisation interne appropriée, mais aussi dégagées des stratégies innovantes parmi lesquelles une flexibilité dans les modalités et les moyens de payement des cotisations et ceux en nouant des partenariats avec les opérateurs mobiles de la place parmi lesquelles Sama Money. « A travers SAMA Money, il sera possible dès aujourd’hui et désormais aux groupes cibles, depuis leurs lieux de travail, de s’informer, d’adhérer à AV+ et de payer leurs cotisations. Ceci est rendu possible », a déclaré Marafa Traoré.

Selon les responsables de SAMA Money, payer ses cotisations d’assurance n’a jamais été aussi simple qu’avec SAMA Money. Pour cela, il suffit de télécharger l’application SAMA Money disponible sur Android ou IOS et de cliquer sur la rubrique Achat de services ensuite Assurance AV renseigner votre numéro abonné AV et le montant de la cotisation à payer.

M.D

