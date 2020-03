L’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (Ajcad) a tenu son sommet national intergénérationnel sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Il s’agit d’une rencontre de deux jours tenue du 13 au 14 mars 2020, au Centre international de conférence de Bamako.

Selon Adam Dicko, directrice exécutive de l’Ajcad, il est plus qu’opportun aujourd’hui d’impliquer les jeunes en tant qu’acteurs et non simples bénéficiaires dans les actions de consolidation de la paix et de la sécurité. Cette participation passera par la création d’espaces d’échanges et de concertation entre les jeunes eux-mêmes dans toutes leur diversité religieuse, sociale et culturelle. Elle ajoute qu’il est temps que les parents multiplient les efforts dans l’orientation, la sensibilisation et l’éducation des enfants.

À l’en croire, ce projet dénommé ” Passerelles intercommunautaires et intergénérationnelles par la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali ” envisage de valoriser le dialogue au niveau national entre les jeunes du Mali. L’Ajcad et ses partenaires, à travers ce sommet, visent à identifier les défis et les avancées en matière de construction de la paix et de la cohésion sociale. Il s’agit d’engager des discussions sur la nécessité de créer une passerelle intergénérationnelle et intercommunautaire; de formuler des recommandations pour relever les défis liés à la construction du vivre ensemble. Et enfin, l’un des objectifs de cette rencontre est de lancer des messages pour l’engagement des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, a poursuivi Adam Dicko.

Par ailleurs, la directrice exécutive de l’Ajcad a remercié les représentants de l’Aide de l’Église norvégienne pour leur appui auprès des autorités maliennes, en particulier aux côtés des jeunes maliens. Elle a aussi mentionné que les leaders religieux et traditionnels constituent des acteurs incontournables pour la paix. Car, selon elle, ces derniers sont des repères moraux pour de nombreux jeunes. Et enfin, ses derniers mots furent adressés aux délégations de jeunes venus de différentes régions du Mali.

Pour Habib Kane, représentant du ministre des Affaires religieuses et du Culte, il s’agit d’un combat de bien-être. Il a également affirmé que son département ne ménagera aucun effort pour la stabilité et la cohésion sociale. Partant, il dira que ce projet est d’une importance capitale pour la paix et la stabilité du pays. Pour M. Diaby, représentant de ministre de la Jeunesse, le gouvernement ne cesse de multiplier les initiatives allant dans le sens de la cohésion et le développement durable.

Adama TRAORE

Commentaires via Facebook :