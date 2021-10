Panel des hautes personnalités : Le choix de Zeiny Moulaye décrié

Le choix de Zeiny Moulaye comme président du Panel des hautes personnalités, cheville ouvrière des Assises nationales de la refondation (ANR), est vivement contesté. La prémonition de l’avortement du Mali Kura ?

beaucoup de nos compatriotes, y compris jusqu’au sein des membres du Panel des hautes personnalités mises en mission par les autorités de la Transition pour convaincre toutes les forces vives de la nation à participer activement aux travaux des Assises nationales de la refondation (ANR) censées remettre le Mali sur les rails, doutent de la capacité du président Zeiny Moulaye à conduire l’organe à bon port.

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale sous le président Bah N’Daw, ce conseiller des affaires étrangères de classe exceptionnelle, également plus jeune ministre sous divers gouvernements du temps du président-général Moussa Traoré à la fin des années 1980, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali démocratique accrédité auprès du Roi d’Arabie saoudite n’en mène pourtant pas large.

Des acteurs clefs du Mouvement démocratique au-dessus de tout soupçon, surpris et indignés par sa nomination, s’interrogent sur les vrais motifs du choix de cet homme, chassé par la rue en 1991, mais qui revient 30 ans plus tard par la grande porte comme pour narguer la mémoire des martyrs de janvier-mars 1991 ?

Un tel esprit chagrin, poursuivent-ils, pourra-t-il sincèrement aider à redessiner les contours du Mali de nos rêves ? A les en croire, la réponse est non. Ce qui est sûr, c’est que l’homme, quoique toujours dans les bonnes grâces de la République, n’a jamais brillé par sa capacité à résoudre les problèmes (les Bambaras diront d’ailleurs à son propos qu’il est du genre incapable d’enlever le bec de la poule de l’eau), mais coupable par contre de maladresses comme ce fut le cas lors de la nomination avortée d’ambassadeurs et consuls généraux du Mali du temps du président Bah N’Daw.

Alors vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dont la conseillère diplomatique était concernée par une mesure de nomination, n’était pas au courant. L’incident a été évité de justesse et les projets de décrets finalement retirés du circuit.

S’il est vrai que les Maliens doivent aujourd’hui plus que jamais taire leurs divergences pour ne voir que le pays ressemblé de nouveau, uni et prospère, certains choix d’hommes laissent sceptiques sur l’intention réelle des uns et des autres. Ils ne sont pas en tout cas des gages pour la construction du Mali Kura souhaitée par les masses laborieuses.

Pour mémoire, le Panel des hautes personnalités dont les membres ont été installés ce mardi par le président Assimi Goïta au cours d’une cérémonie dédiée au palais de Koulouba, est chargé de préparer les Assises nationales de la refondation ; de conduire les concertations avec les forces politiques et sociales en vue de préparer la tenue des Assises et d’assurer leur participation ; d’élaborer des éléments de directives et le règlement intérieur des Assises nationales de la refondation ; de mettre en œuvre le calendrier des Assises nationales de la refondation ; d’élaborer un plan de communication sur les Assises et de suivre sa mise en œuvre ; d’approuver les plans opérationnels des Assises ; de centraliser les rapports des étapes intermédiaires et les actes des Assises nationales de la refondation ; de produire et de soumettre au président de la Transition un rapport des Assises nationales de la refondation.

Normalement, la mission dévolue serait une routine pour toute personnalité consensuelle, mais un casse-tête chinois pour les gens contestés.

El Hadj A. B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :