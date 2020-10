Patronat du Mali : Le camp Mamadou Sinsy Coulibaly dénonce une « occupation illégitime et arbitraire » du CNPM

Le contentieux électoral qui défraie la chronique autour de la présidence du Conseil National du patronat du Mali était au cœur d’une conférence de presse animée, hier jeudi, par les avocats et les membres de la liste Mamadou Sinsy Coulibaly. Ils apportent une lumière sur le déroulement des évènements et appellent la justice à éclairer cette affaire inédite ce vendredi.

– Maliweb.net -« Nous voulons apporter une lumière sur l’intox qui anime les réseaux sociaux nous concernant », a introduit Mme Berthé Mariam Bengali, conférencière et membre de la lice présidée par l’opérateur économique Mamadou Sinsy Coulibaly. Expliquant les raisons qui ont motivé le report de l’élection du Président du patronat, elle a présenté un problème d’ordre matériel engendré par les cas de doublons.

D’après elle, les deux listes de 20 membres chacune portées par le président sortant Mamdou Sinsy Coulibaly et Amadou Sankaré dit Diadié comportaient des doublons. Pour preuve, elle a hissé devant les caméras les deux listes déposées à 10 jours de la tenue de l’élection sur lesquelles on peut lire le nom de huit personnes figurant dans les deux listes. Face à cette situation inédite, poursuit Mme Berthé Mariam Bengali, le secrétaire général du CNPM chargé de l’organisation de l’élection a été obligé par souci de conformité aux textes de saisir le 17 septembre dernier les deux candidats par voix d’huissier pour leur demander de corriger les cas de doublons. Cela, parce que certains opérateurs économiques concernés par ces doublons avaient déjà saisi le patronat pour le signaler.

Ainsi, par conformité au statut et règlement intérieur de l’organisation patronale, il a été décidé suite à une assemblée générale de reporter le scrutin afin de permettre aux deux parties de refaire les lices en dépouillant des cas de doublure. Cette décision intervenue le 26 septembre, soit à 48 heures de la date de l’élection, a été suivie de la convocation d’une nouvelle élection à savoir le 8 octobre 2020 afin de permettre d’élire le nouveau bureau avant la fin du mandat du bureau sortant qui devrait prendre fin deux jours après l’élection du nouveau bureau.

Le camp Mamadou Sinsy Coulibaly indique qu’il a été surpris de constater que le camp adverse refuse de se conformer aux dispositions susmentionnées, puis procéder à l’organisation de ce qu’il qualifie d’un simulacre d’élection le 26 septembre devant le patronat. Toujours selon lui, le camp Diadié Sangaré a refusé de corriger les erreurs puis participer à l’élection du 8 octobre dernier, c’est pourquoi la seule liste présente a été élue par plus de 105 délégués sur les 155 délégués du Patronat du Mali autorisés par les textes à voter.

Bataille judiciaire

A en croire à Mme Berthé, le nouveau bureau élu, et qui devrait prendre fonction le lundi 12 octobre dernier, a été surpris lorsque ses membres ont été interdits d’accès aux locaux du Patronat par les forces de sécurité qui agissaient sur ordonnance émise par le tribunal de la commune IV. « C’est sur les réseaux sociaux que nous avons appris l’existence de cette notification de justice qui autorise le camp Diadié Sankaré à s’installer au patronat. C’est pourquoi nous avons saisi nos avocats, qui, par voie d’huissier, sont allés faire le constat », a déploré la conférencière qui qualifie cette occupation « d’illégitime et arbitraire ».

Les avocats de ce camp représenté par Me Sékou Oumar Barry annoncent qu’une procédure judiciaire a été engagée contre cette ordonnance du tribunal de la commune IV. Le jugement de cette requête aux fins de rétractation d’ordonnance est attendu ce vendredi à 15 heures. Cet avocat soutient que même si les statuts et le règlement restent muets sur le report de l’élection, il était nécessaire parce que matériellement il n’était pas possible d’organiser une élection avec les cas de doublons.

La liste conduite par Mamadou Sinsy Coulibaly dit avoir le soutien de 80 % du secteur privé Malien et reste confiante à la décision que la justice rendra ce vendredi. D’ores et déjà, ce camp dénonce un lobbying extérieur au monde patronal qui veut imposer un candidat. Parce qu’il estime être victime de lutte acharnée qu’il a enclenché lors de ces cinq dernières années contre la corruption. Et il n’entend pas rester en mi-chemin jusqu’à ce que la corruption soit vaincue.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

