Après une première phase réussie, l’AJCAD-Mali en collaboration avec l’ONG Britannique Peace Direct lance des nouvelles candidatures pour financer toutes les initiatives allant dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans plusieurs régions.

Les localités retenues pour cette seconde phase sont, entre autre, les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Bamako, où l’AJCAD projette de soutenir les organisations de la société civile, les particuliers qui œuvrent à l’amélioration de la sécurité des hommes, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le bien-être général. L’annonce a été faite lors d’une conférence au siège de l’AJCAD, où la directrice exécutive, Mme Maïga Adam Dicko, a fait le bilan de la première phase de l’action de la jeunesse pour la paix. Pour cette première phase qui s’est déroulée l’année dernière, Youth for peace a soutenu avec plus 64 millions de FCFA, 30 projets dans 7 régions et le district de Bamako.

Dans le sillage, l’AJCAD veut soutenir avec son partenaire des initiatives de jeunes porteurs de projets de paix. Pour ce faire, plus de 80 millions de FCFA ont été mobilisés pour financer cet ambitieux programme dans les localités touchées par les conflits. La directrice exécutive de ce projet a annoncé que les financements des initiatives de paix vont concerner cette année la région de Tombouctou. Laquelle ajouter que les financements concerneront les initiatives telles : le vivre ensemble, la cohésion sociale, la réconciliation, les actions qui instaurent la dignité humaine, consolident la paix, l’entente voire des activités génératrices facteur de paix. Pour postuler et prétendre bénéficier un financement, le responsables des programmes a indiqué que les soumissionnaires peuvent déposer leur dossier de candidature qui commence le 26 février et se termine le 17 mars 2021. Un formulaire téléchargeable sera bientôt mis à disposition du public.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

