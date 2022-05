Des besoins immédiats d’assistance alimentaire au Mali en ces temps-ci sont estimés à plus de 1,8 millions de personnes concernées entre juin et août 2022, contre 1,3 millions en 2021, soit le plus haut niveau enregistré depuis 2014. A travers le Plan de Réponse humanitaire de 2022 pour le Mali, les partenaires humanitaires recherchent 686 millions de dollars pour assister 5,3 millions de personnes, révèle le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) dans un rapport publié en avril dernier.

En 2021, la situation humanitaire au Mali a été très difficile. L’insécurité liée aux conflits armés et à la violence, les catastrophes naturelles et l’impact socio-économique de la COVID-19 ont considérablement aggravé les vulnérabilités existantes. Cette situation a affaibli la protection des populations civiles, limité l’accès aux services sociaux de base et aggravé la prévalence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, révèle OCHA.

Le début de l’année 2022 ne laisse pas entrevoir une amélioration de la situation humanitaire au Mali. En plus de la situation qui prévalait déjà en 2021, les restrictions contre la liberté de mouvement des civils sont devenues de plus en plus courants. Les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l’UEMOA, si elles persistent, pourraient davantage dégrader la situation humanitaire caractérisée par : Un accroissement des besoins dans un environnement opérationnel difficile avec le nombre de personnes dans le besoin qui est passé de 5,9 millions en janvier 2021 à 7,5 millions en janvier 2022. Une augmentation du nombre de personnes déplacées internes (PDI) en raison des conflits et tensions inter-communautaires avec des chiffres allant de 216 639 en janvier 2021 à plus de 350 000 un an plus tard. Des besoins immédiats d’assistance alimentaire : plus de 1,8 millions de personnes concernées entre juin et août 2022, contre 1,3 millions en 2021, soit le plus haut niveau enregistré depuis 2014. Un taux élevé de malnutrition touchant 2 millions de filles et de garçons de moins de cinq ans.

A travers le Plan de Réponse humanitaire de 2022 pour le Mali, poursuit OCHA, les partenaires humanitaires recherchent 686 millions de dollars pour assister 5,3 millions de personnes. L’analyse effectuée dans le cadre de ce plan couvre l’ensemble des défis humanitaires mais la réponse se concentre sur les besoins prioritaires des plus vulnérables. D’où la nécessité de continuer à renforcer les initiatives de solutions durables et assurer une articulation entre les actions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix.

En 2021, plus de 2,5 millions de personnes ont été assistées par les partenaires humanitaires grâce à la mobilisation de 215 millions de dollars sur les 563 millions recherchés à travers le Plan de Réponse humanitaire 2021. Cela équivaut à un taux de financement de 38%.

Mohamed Keita

