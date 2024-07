La 61e session ordinaire du conseil d’administration du PMU-Mali s’est tenue mercredi 26 juin dans la salle de réunion de PMU-Mali. Elle a été marquée par la présentation des résultats. C’était sous l’égide de son PCA, Kafogo Coulibaly.

Le résultat de l’exercice 2023 atteste d’une bonne santé financière de la société Pari-Mutuel Urbain (PMU) Mali. En dépit du fait que l’année 2023 s’est déroulée dans un contexte de difficile caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années, par les conséquences économiques et financières du conflit russo-ukrainien, a rappelé le PCA du PMU-Mali, Kafogo Coulibaly.

L’entreprise citoyenne continue sa croissance sous le leadership du directeur général Fassery Doumbia et son équipe. Ainsi, après des résultats forts appréciables en 2021 (six milliards de Fcfa net de bénéfice) et 2022 (plus de 20,91 milliards nets de bénéfice), la société a fait en 2023 un bénéfice exceptionnel de plus de 22,585 milliards de Fcfa soit une hausse de 7,41%. Le total bilan passe de 46, 61 milliards de Fcfa en 2022 à 47, 41 milliards de Fcfa 2023 soit une différence.

« Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard », a insisté Kafogo Coulibaly. Cette résilience de PMU-Mali est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. C’est aussi le fruit du travail acharné et des mécanismes de bonne gestion mises en place par le directeur général, Fassery Doumbia, son équipe et les acteurs du PMU-Mali.

Ce qu’a tenu à saluer le PCA, qui, au nom des administrateurs, a adressé ses félicitations à la Direction générale et à l’ensemble des travailleurs du PMU-Mali toutes catégories confondues pour la réalisation de ce résultat exceptionnel.

Il n’a pas manqué de remercier les parieurs pour la confiance renouvelée depuis près de 30 ans. « C’est un témoignage tangible de notre capacité d’adaptation, de résilience et de succès face aux défis rencontrés », a souligné Kafogo Coulibaly. En effet, le PMU-Mali aura 30 ans le 1er septembre prochain. Les 30 ans constituent la preuve que le PMU-Mali a surmonté de nombreuses épreuves et a su se réinventer et innover.

« C’est un gage de stabilité et de sécurité pour l’avenir et une garantie de confiance pour nos parieurs et nos partenaires », insiste-t-il. C’est le lieu de saluer toutes les femmes et tous les hommes qui se sont sacrifiés de 1994 à nos jours. Il n’a pas manqué de saluer les différents DG qui se sont succédé à la tête du PMU pour leur leadership et leur management.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :